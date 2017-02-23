konsultant Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал... #22





(Пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 16.05.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:40 Министр экономики сейчас просто говорящая голова.. Кадровый голод "команды" это одна из причин, вторая в том, что кресло теплое, а на улицу вылететь как нелояльному раз плюнуть. Вот и несет "пургу" , сам понимая это скорее всего..

Мое убеждение, о котором я не раз говорил и здесь на форуме: фиксируйтесь к рублю, не стройте из себя самостоятельную экономику. У нас около 90% товаров от рубля (если нефть исключить) и мы на собственном примере уже видели не раз что как курс 2,8 так курс 5,6 плохо не в силу того, что большой или маленький а в силу того, что нестабильность интересна только спекулянтам. Для нормального производства нужно просто внятное прогнозирование курса к валюте основного торгового партнера на год-два-три. Наши экономики не сопоставимы, и в силу этого не тешьте себя надеждой, что при открытых границах мы можем болтать курсы безболезнено.

В производстве горизонт привыкания к курсу от полугода. Сейчас курс пополз, бизнес напрягся, новые проекты пытаются отложить до понимания что будет дальше. Экономика получает еще один пинок и лучше от этого не станет.