заказчик Re: Как пробить себе дорогу #2







Отправлено: - 15:23 А я хочу выразить слова благодарности Олжасу Жомартовичу. Спасибо за почищенные улицы Фролова и Наримановская. Целый день и ночь рабочие АБЗ плюс сгребали на них снег. Вывезено его несчетное количество. Вовремя среагировали, ато хотелось уже"большим" дяденькам жаловаться. Их авто 001 и 089 каждое утро в 7.00 на районе стоят. Думаю им тожескоро бы надоело пробираться по одной коллее. Могли пальчиком погрозить ЖКХ. А так Спасибо!