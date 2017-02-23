Валентин Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #241





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5381

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата: 112:

Вчера смотрел на дивную банку и чуть не взял, потом жаба задушила..



Ты на растворимый смотрел что ли? :)

Будешь пытаться готовить в турке кофе из растворимого — не забудь фотоотчёт, мы хоть посмеёмся от души тут!