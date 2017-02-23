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§ NG.kz
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.
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§ Vital
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3935
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Укрепление тенге. Уж не говорили б про это . зачем народ смешить.э
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112
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:

извини, больше двух строк не читаю.

Че у тебя там, проблемы наконец то на старости начались, и надо уже и кличку сменить наверно, на алекс65..

* Дантист
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где он видел собственное производство? Тапочки комнатные и то из Китая завозят. Лопаты из РФ прут. Ну нельзя же считать супер производством "уникальный" рудненский завод арматуры. Или такие же заводики по производству брусчатки? И ждать в ближайшие 50 лет, что что -то изменится с такими министрами видимо не стоит.
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112
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это, как можно недвижимость сравнить с айфоном?
В основном это ветхое стареющее жилье, в котором нет долларовой составляющей, если взять только новое жилье, и то основа кирпича наша глина, цемент тоже можно наделать, дерево там, иностранное только китайские окна за доллары быть может, какая то сантехника и все..
Но айфон, как, как его перевести эти 1100 баксов в тенге это 350 тысяч по курсу и чтоб оказалось чтобы в тенге меньше в два раза было?
Или американцы как то там у себя на заводе должны в тенге перевести, ну переведут, ну 350 тысяч то все равно останется?
Тогда как до таможенного союза эти 1100 баксов было всего около 200 тысяч..
Пусть тогда сделает курс обратно по 180 и будет прятно удивлен, если галава не соображает.
Это элементарно..

§ Валентин
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5381
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Укрепление тенге. Уж не говорили б про это . зачем народ смешить.э


Ну оно правда смешно уже.
Тенге падает - поймите, цены растут, у нас зависимость от импорта.
Тенге растёт - поймите, цены не должны падать, ведь мы от импорта не так уж и зависим.

Логично!
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112
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если тут мы сделаем айфон, то он будет немного дешевле, за счет пошлин наверно, и в том числе за счет дешевой рабочей силы.
Примерно на 100 долларов..
Но 1000 то все равно останется..
Плюс нет рынка сбыта.

гость
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

тож подумал так

§ konsultant
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
konsultant


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 23.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр экономики сейчас просто говорящая голова.. Кадровый голод "команды" это одна из причин, вторая в том, что кресло теплое, а на улицу вылететь как нелояльному раз плюнуть. Вот и несет "пургу" , сам понимая это скорее всего..
Мое убеждение, о котором я не раз говорил и здесь на форуме: фиксируйтесь к рублю, не стройте из себя самостоятельную экономику. У нас около 90% товаров от рубля (если нефть исключить) и мы на собственном примере уже видели не раз что как курс 2,8 так курс 5,6 плохо не в силу того, что большой или маленький а в силу того, что нестабильность интересна только спекулянтам. Для нормального производства нужно просто внятное прогнозирование курса к валюте основного торгового партнера на год-два-три. Наши экономики не сопоставимы, и в силу этого не тешьте себя надеждой, что при открытых границах мы можем болтать курсы безболезнено.
В производстве горизонт привыкания к курсу от полугода. Сейчас курс пополз, бизнес напрягся, новые проекты пытаются отложить до понимания что будет дальше. Экономика получает еще один пинок и лучше от этого не станет.
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