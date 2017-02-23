Цитата: alex60:

простой пример - до 100 квт на человека одна цена, если больше - цена выше.

Зачем ограничивать тебя в потреблении , устанавливая лимит , благодаря которому ты начинаешь экономить , если в условиях рынка , чем больше продашь тем лучше . Цитата: Валентин:

На пальцах: вот у тебя есть предел в Х мегаватт, и есть прогноз что будет нужно 1.5 * Х в ближайшие 10 лет.

Не знаю про прогноз , но производство всего практически падает , следовательно и расход электроэнергии . И потребление электроэнергии населением на бытовом уровне тоже , в виду прогресса . Те же современные холодильники , телевизоры и т.д жрут уже не столько , как те что ещё были вчера . И завтра новые будут расходовать ещё меньше . Не говоря уже о освещении , тут вообще революция . А возрастающая потребность города в электроэнергии , в виду прироста населения , компенсируется разрушением деревень , потребность там уменьшается . Так что говорить что из года в год идёт увеличение потребления , можно только наверно для того , что бы обосновать увеличение тарифа . И как можно продать два раза ? Цитата: Валентин:

А высвободившиеся 10-20% - продаём ещё раз,