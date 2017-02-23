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§ NG.kz
Нанять аудит или заплатить штраф?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге.
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Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
привел пример, когда одна компания вышла на конкурс с предложением 3,5 млн тенге и в итоге наняла аудитора за 370 тыс тенге
Сразу вспомнил про продажу сертификатов ISO-9001.

Хохол
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
простой пример - до 100 квт на человека одна цена, если больше - цена выше.

Зачем ограничивать тебя в потреблении , устанавливая лимит , благодаря которому ты начинаешь экономить , если в условиях рынка , чем больше продашь тем лучше . Цитата:
Валентин:
На пальцах: вот у тебя есть предел в Х мегаватт, и есть прогноз что будет нужно 1.5 * Х в ближайшие 10 лет.

Не знаю про прогноз , но производство всего практически падает , следовательно и расход электроэнергии . И потребление электроэнергии населением на бытовом уровне тоже , в виду прогресса . Те же современные холодильники , телевизоры и т.д жрут уже не столько , как те что ещё были вчера . И завтра новые будут расходовать ещё меньше . Не говоря уже о освещении , тут вообще революция . А возрастающая потребность города в электроэнергии , в виду прироста населения , компенсируется разрушением деревень , потребность там уменьшается . Так что говорить что из года в год идёт увеличение потребления , можно только наверно для того , что бы обосновать увеличение тарифа . И как можно продать два раза ? Цитата:
Валентин:
А высвободившиеся 10-20% - продаём ещё раз,

Бывалый
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
в условиях рынка , чем больше продашь тем лучше

Крайне тупое понимание того как работает рынок.
Выгоднее всего продавать помалу но за дорого.

* Валентин
Re: Нанять аудит или заплатить штраф?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так что говорить что из года в год идёт увеличение потребления , можно только наверно для того , что бы обосновать увеличение тарифа . И как можно продать два раза ?


Потребление растёт, тем не менее, как и тарифы.
Про "как можно продать два раза" я уже устал объяснять.
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Гость
Нанять аудит или заплатить штраф?




Отправлено: 23.02.17 - 14:19
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