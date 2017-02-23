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§ NG.kz
RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество.
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Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 11:54
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой приятель отъездил на своем матизе больше три года , между прочим очень хорошая машина , только то что масенькая , хотя пятером вмещались
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елена
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы уже приобрели его в октябре!!! Хорошее авто!!

* Доктор СИЗО
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
между прочим очень хорошая машина , только то что масенькая , хотя пятером вмещались

-настоящий семейный автомобиль, где каждый занимается своим делом.... один за дорогой смотрит....и рулит...другой газульку нажимает....третий передачи переключает.....как раз ему под рукой....))))))
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Потомок Алдара-Косе
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините,а кто RAVON R2 присудил звание лучшего компактного хэтчбека? Вы сами?)) Или можно ссылочку на источник.

§ сайлау курманов
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доктор , о чем вы , действительно хорошая машинка , только вот приставы забрали за долги и продали с аукциона , а так хотел бы знать на сколько хватит , как игрушечная , вроде дамский вариант
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ABK
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы серьезно считаете, что автомобиль можно назвать "хорошим" после трех лет его эксплуатации?

§ аргентина -ямайка
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
аргентина -ямайка


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Сообщений: 185
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 23.02.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Начало смелым планам уже положено, за три месяца присутствия на костанайском рынке было продано уже внушительное количество автомобилей RAVON.

Тогда заказуху надо было озоглавить - RAVON НАСТУПАЕТ !!!
стоят на светофоре запор и равон . красный начинает мигать. равон делает дикую прогазовку. водитель мерина решил, что с ним решили погонятся. дает по газам срывается с места. через пару секунд смотрит в зеркало - равон там где и был. мерс возвращается
- ты чего, газовал, я думал погонять со мной решил.
- извини, тут такое дело... на жвачку наехал...
а вот равон в качестве второй или третьей авто в семье в самый раз . у самого была малолитражка . 6 литр на 100 . внутри больше чем снаружи .
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§ аргентина -ямайка
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 23.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а так хотел бы знать на сколько хватит , как игрушечная , вроде дамский вариант

это потомучто менталитет у нас евразийский . сразу жип подавай .желательно пошире
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§ Моше
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4015
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.02.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики.
Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4.
А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз... :lol:
У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.

[Исправлено: Моше, 23.02.2017 - 13:26]
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112
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется

Да ладно Моше гнать то, Нексии вон по 500 тысяч у таксистов ходят и ничего.
А некоторые экземпляры до 3х миллионов уже отходили.
Учитывая цена работоспособность, неплохой выбор.
Меня больше шевролет спарк интересует, по моему тоже узбеки делают..

дядя Петя
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх нет лучше нашего москвича 412, вот это была машина не убиваемая, как то по молодости в деревне бухали, в него загрузились 6 человек еще в салон взяли корову в багажник посадили 2х свиней на прицеп сложили мебель, это мы помогали переезжать другу в соседнее село, с собой была самогонка и гармошка мы были молоды, как было весело, вот это машина москвич 412 лучше нет.

§ bgb
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3304
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
как игрушечная , вроде дамский вариант

почти вся европа ездит на маленьких авто. и никто не комплексует, потому что экономят...
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дядя Петя
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
москвич 412 где то что то полетело кувалдочкой подправил и все на мазя ни какой электроники, а сейчас что полетело на нынешних машинах беги на станцию, если в то время обратился бы на станцию с москвичем то меня засмеяли бы в деревне как неумеху.
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