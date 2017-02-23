Моше Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4015

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:24 Обычная малолитражка для городских передвижений в стиле - нагнулся-согнулся-поджался-сгруппировался и поехал как на табуретке. Слова про безопасность - маркетинговая пыль в глаза, на трассе отлетают как теннисные мячики.

Да и указанные цены - для заманухи, в автосалонах (любых) всегда так - по факту там насчитают свыше 3 лимонов за ту же бедную базовую комплектацию, а с учетом кредитов-медитов, в итоге выйдет все 4.

А если, это так или иначе, гибрид нексии-матиза, то через год салон у вас будет скрипеть-греметь похуже чем на четырке, а через 40-50 тысяч пробега от ходовки не останется ничего, да настолько, что вам потребуется подкладывать себе под зад пару корпешек, чтобы не било в таз...

У товарища было сие машино, несколько раз такси такое попадалось - пацанские четырки и то лучше ездят.



[Исправлено: Моше, 23.02.2017 - 13:26]