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Куратор темы: танкоградец
§ танкоградец
Первоклассники.
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1608
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 22.02.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ! Люди! Человеки, у кого дети ходят в первый класс давайте обсудим эту тему. Это же что то с чем то. Я хорошо помню свою начальную школу. Я и мои дети очень хорошо помним их первый класс, но то что сегодня происходит в первом классе это какой то маразм. Кто что думает на эту тему? Или я не прав?
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§ Victor Yang
Первоклассники.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
но то что сегодня происходит в первом классе это какой то маразм.

Ты бы пояснил - что конкретно тебя не устраивает?
В моем первом классе, например, ученики только учились читать (за исключением единиц). А сейчас они должны уметь уже с садика читать.
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