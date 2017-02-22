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≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 16 из 16«1...141516
Куратор темы: Валентин
§ танкоградец
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1608
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 22.02.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
явно, у меня талант и терпение

Не, со 112-тым у тебя не хватило бы ни таланту, ни терпенья. Убил бы ты его на второй день и пошёл бы по этапу. Нам то может и в радость, а тебе то зачем такое огорчение? ;-) :lol:
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
турку надо сыпать не зёрна, а молотый кофе.
Или тот который продают уже молотым, или перемолотый в кофемолке.

Продавщица почему то улыбалась загадочно, турка это железная кружка выходит.
Кофе не понял, еще и варить надо в такой маленькой турке?
Кстати сегодня смотрел карта нора, 3217 со скидкой 190 грамм.
Его что ли варить?
Смотрел и зерна Жардин, или их варить?
Но без кофемолки оказывается нельзя, сколько она стоит?

* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Не, со 112-тым у тебя не хватило бы ни таланту, ни терпенья.


С кем мне только работать не доводилось! Все живы!

Цитата:
112:
Его что ли варить?


Купи молотый кофе, например "Жокей по-восточному": http://cc.kz/food/chaj_kofe_kakao/kofe/kofe_molotyj/kofe_zhokej_po-vostochnomu_molotyj_250_g/

Про кофемолку можешь начинать задумываться, если понравится и будешь продолжать кофе готовить.
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
кофемолку можешь начинать задумываться, если понравится и будешь продолжат

Варить его сколько тогда?
Я то не знал что его надо варить как то..
Думал оно там размолотиться и перемешается с молоком и все.

* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тебе про это писал раньше, подробно.
Вернись назад и перечитай: что и как.
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§ танкоградец
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1608
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 22.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
С кем мне только работать не доводилось! Все живы!

Поменяйте ник на Макаренко, видно вы его заслуживаете. ;-) :-)
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112
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо тогда ФАК или как там называется, раньше на автофорумах видел, в начале чтоб не искать по листам, написано что и как, например купить пачку кофе, засунуть ложку в турку, варить 10 минут.
Молоко 3.2 процента еще ложка через две минуты.
Выстоять полторы минуты.
Сделать листочек на верху или как это называется через 30 секунд..
Ну и типа такого..

* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и типа такого..


В турку (300 мл.) полторы столовые ложки молотого кофе с горкой, долить воды на 2/3, перемешать, поставить на медленный огонь.
Дать подняться шапке пены, снять с огня на 20-30 секунд, дав шапке опуститься.
Повторить три раза, снять с огня окончательно, перемешать и разлить по чашкам.

В силах повторить будешь? :)
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* Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Поменяйте ник на Макаренко,


Я тут, с наплывом разоблачителей, скорее уже поменяю ник на "Лаврентий Павлович"!
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§ танкоградец
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1608
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 22.02.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я тут, с наплывом разоблачителей, скорее уже поменяю ник на "Лаврентий Павлович"!

Ну тоже был не плохой человек, оболгали правда его, ещё сильней чем Сталина.
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§ Victor Yang
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.02.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ох, надо было мне в преподаватели идти явно, у меня талант и терпение.

А ты представь что таких 112-х каждый год новые и не по одному...
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Гость
Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 23.02.17 - 14:17
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Ответить Новый топик
Страница 16 из 16«1...141516
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