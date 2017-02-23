азат Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал... #2







Отправлено: - 13:57 я конечно не экономист, но все таки странно до этого рост цен оправдывали ростом курса доллара к тенге, а теперь цены продолжают расти хотя курс доллара к тенге падает. Точно такая же ситуация с ценами на бензин. Нефть падает или растет в цене. А у нас все равно растут цены на бензин. Одним словом дикий капиталистический рынок.