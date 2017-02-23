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§ NG.kz
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мое мнение как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров, соответственно, формируется в тенге и мы должны избавиться от привязки к доллару.
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§ сайлау курманов
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Раше действительно стали меньше применять проклятый доллар , у нас еще с оглядкой на рубль , сказать по совести у нас только колбаса , конфеты и хлеб-молоко свое , остальное все привозное ....
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азат
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я конечно не экономист, но все таки странно до этого рост цен оправдывали ростом курса доллара к тенге, а теперь цены продолжают расти хотя курс доллара к тенге падает. Точно такая же ситуация с ценами на бензин. Нефть падает или растет в цене. А у нас все равно растут цены на бензин. Одним словом дикий капиталистический рынок.

112
Re: Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал...




Отправлено: 23.02.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как глупо все таки сказанул, хоть стой хоть падай..
Понять можно если глупый форумчанин скажет, как я уже слышал, но этот, депутат или министр, вообще с работы надо его выгнать..

Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 23.02.17 - 14:11
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Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 23.02.17 - 14:15
Комментарий проходит проверку.

* Допекло
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр
Допекло


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.01.16
Отправлено: 23.02.17 - 14:16
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Почему при укреплении тенге не дешевеют товары, рассказал министр




Отправлено: 23.02.17 - 14:17
Комментарий проходит проверку.
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