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Валентин:
показать заботу о народ
ну показуха, как и хваставство - это ихо всё!
Цитата:
Валентин:
переложив свои убытки на цену других продуктов, которая возрастёт.
я б предложил, для тех, кто мандатом трясет законодательно цены на продукты автоматически увеличивать раз в 5. Шо бы уровнять с возможностями народа.
Цитата:
Валентин:
Они не идиоты вовсе, что ты.
А вообще меня удивляют в этой стране законотворцы:
Придумали ЕНТ..... отменили ЕНТ
Уничтожили педиатров в поликлиниках... теперь снова родят
То все деньги народные в один пенсионный фонд, теперь снова предлагают каждому распоряжаться.
Посчитали не нужным обучение в автошколах, снова заговорили о необходимости...
навевает только одну старую, но мудрую пословицу...
про умного, который учится на чужих ошибках, а как дураки..... покажет известный канал.