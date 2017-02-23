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§ NG.kz
Мажилисмены предложили установить предельные цены на продукты и лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.
Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков обеспокоился повышением цен на основные продовольственные товары и лекарства.
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§ yudjin
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
показать заботу о народ

ну показуха, как и хваставство - это ихо всё!

Цитата:
Валентин:
переложив свои убытки на цену других продуктов, которая возрастёт.

я б предложил, для тех, кто мандатом трясет законодательно цены на продукты автоматически увеличивать раз в 5. Шо бы уровнять с возможностями народа.

Цитата:
Валентин:
Они не идиоты вовсе, что ты.

А вообще меня удивляют в этой стране законотворцы:
Придумали ЕНТ..... отменили ЕНТ
Уничтожили педиатров в поликлиниках... теперь снова родят
То все деньги народные в один пенсионный фонд, теперь снова предлагают каждому распоряжаться.
Посчитали не нужным обучение в автошколах, снова заговорили о необходимости...

навевает только одну старую, но мудрую пословицу...
про умного, который учится на чужих ошибках, а как дураки..... покажет известный канал.
Профайл

* Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
я ответил на твою цитату.


Ну тогда ты просто не понял, кому и про что я ответил.

Цитата:
yudjin:
навевает только одну старую, но мудрую пословицу...


Это же активнейшее движение, в котором суета, неразбериха, хаос, и сложно разобраться куда и на что были потрачены деньги.

Ну и как говорится: если в заведении дела не идут, надо девочек менять, а не мебель.
Профайл

* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну тогда ты просто не понял, кому и про что я ответил.


все я понял и кому ты отвечал. так понятно?
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§ сайлау курманов
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
звезда в шоке! он что с луны свалился , так уже четверть века живет здесь и на те Код:
 не имеющего ничего общего с нормальными рыночными механизмами, искоренению паразитирующего слоя посредников
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112
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм полнейший в стране! Опозорилось руководство! Они только улицы умеют переименовывать!

гость
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Правильно депутат думаешь! К ногтю всех посредников-перекупщиков лекарств! Начните пока с лекарств. Грабят народ фармацевты и посредники-перевозчики.. Установят предельные цены и аптеки сами организуют поставки лекарств и будут работать а не сидеть ждать

Диагноз Ваш известен.Вас вылечат.

* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Маразм полнейший в стране! Опозорилось руководство! Они только улицы умеют переименовывать!


только вчера сказал горько. и уже она
фамилию сменила на фамилию мужа.
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112
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, установить цены меньше в 3-4 раза и лекарств вообще тогда не будет..
Таможенный союз во всей красе..
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