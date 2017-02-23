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§ NG.kz
Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ и коментаторы - давайте разбираться?
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Маке Саке.
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь если выяснится что аким получает ещё и зарплату футболиста.Ворьё.

§ yudjin
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол у нас как чемодан без ручки- и нести тяжело, и бросить жалко.
Профайл

Читатель 1
Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат!




Отправлено: 23.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всякая коммерция уже стала "прочая деятельность в области спорта"??))). Надоели уже с этим "филькиным" футболом
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