yudjin Re: Официально у ФК Тобол только один учредитель - акимат! #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4421

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:47 Тобол у нас как чемодан без ручки- и нести тяжело, и бросить жалко.