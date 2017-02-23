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§ NG.kz
Мажилисмены предложили установить предельные цены на продукты и лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.
Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков обеспокоился повышением цен на основные продовольственные товары и лекарства.
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§ yudjin
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
показать заботу о народ

ну показуха, как и хваставство - это ихо всё!

Цитата:
Валентин:
переложив свои убытки на цену других продуктов, которая возрастёт.

я б предложил, для тех, кто мандатом трясет законодательно цены на продукты автоматически увеличивать раз в 5. Шо бы уровнять с возможностями народа.

Цитата:
Валентин:
Они не идиоты вовсе, что ты.

А вообще меня удивляют в этой стране законотворцы:
Придумали ЕНТ..... отменили ЕНТ
Уничтожили педиатров в поликлиниках... теперь снова родят
То все деньги народные в один пенсионный фонд, теперь снова предлагают каждому распоряжаться.
Посчитали не нужным обучение в автошколах, снова заговорили о необходимости...

навевает только одну старую, но мудрую пословицу...
про умного, который учится на чужих ошибках, а как дураки..... покажет известный канал.
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§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
я ответил на твою цитату.


Ну тогда ты просто не понял, кому и про что я ответил.

Цитата:
yudjin:
навевает только одну старую, но мудрую пословицу...


Это же активнейшее движение, в котором суета, неразбериха, хаос, и сложно разобраться куда и на что были потрачены деньги.

Ну и как говорится: если в заведении дела не идут, надо девочек менять, а не мебель.
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* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1539
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну тогда ты просто не понял, кому и про что я ответил.


все я понял и кому ты отвечал. так понятно?
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