Цитата: Валентин:

показать заботу о народ

ну показуха, как и хваставство - это ихо всё!



Цитата: Валентин:

переложив свои убытки на цену других продуктов, которая возрастёт.

я б предложил, для тех, кто мандатом трясет законодательно цены на продукты автоматически увеличивать раз в 5. Шо бы уровнять с возможностями народа.



Цитата: Валентин:

Они не идиоты вовсе, что ты.

А вообще меня удивляют в этой стране законотворцы:

Придумали ЕНТ..... отменили ЕНТ

Уничтожили педиатров в поликлиниках... теперь снова родят

То все деньги народные в один пенсионный фонд, теперь снова предлагают каждому распоряжаться.

Посчитали не нужным обучение в автошколах, снова заговорили о необходимости...



навевает только одну старую, но мудрую пословицу...

про умного, который учится на чужих ошибках, а как дураки..... покажет известный канал.