NG.kz RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:54 В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество.

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