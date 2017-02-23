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§ NG.kz
RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открылся первый официальный дилерский центр автомобильной марки RAVON в автокомплексе «Тарлан». Новый бренд соединил в себе все лучшее от своего предшественника - легендарного Daewoo - и имеет все предпосылки, чтобы стать лидером в сегменте доступных автомобилей. Всем нам известны модели Daewoo Nexia и Matiz. Это были настоящие бестселлеры сегмента бюджетных автомобилей. Преемник, RAVON, лишь усовершенствовал дизайн, оставив при этом два главных показателя - доступную цену и высокое качество.
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Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей




Отправлено: 23.02.17 - 11:54
Комментарий удален модератором.

* сайлау курманов
Re: RAVON — новинка в сегменте доступных автомобилей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой приятель отъездил на своем матизе больше три года , между прочим очень хорошая машина , только то что масенькая , хотя пятером вмещались
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