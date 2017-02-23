Цитата: НГ:

Исполнительным органам на местах возвратить стабилизационным фондам, социальным магазинам, торговым отделам, коммунальным рынкам первоначальную идею социальных объектов, взять на контроль своевременность, количество и качество поставляемой продукции.

Мне просто интересно. А за чей счет этот банкет? За счет каких средств они собираются снижать цены и открывать социальные магазины? В распоряжении местных властей имеются только наши налоги, получается что вся стабилизация нами же и будет оплачена, включая в себя расходы на организацию этой мнимой стабилизации.



Просто так никто цены не снизит. Показуха низких ярмарочных цен очевидна. Если посчитать все затраты на эти ярмарки, то получится, что они обходятся населению в гораздо большую цифру, чем суммарное снижение цен. К тому же, как рассказывают очевидцы, дешевое мясо на ярмарке заканчивается еще до официального открытия торжища, что свидетельствует о банальной показухе.



Если бы депутаты реально боролись за облегчение жизни народа и за нормальную политику ценообразования, то снизили бы цены на электроэнергию, газ, бензин и госуслуги. Такие меры принесли бы облегчение абсолютно всем гражданам, а не только тому счастливчику, который успел урвать на ярмарке выставочный образец дешевого куска мяса.