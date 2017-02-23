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§ NG.kz
Мажилисмены предложили установить предельные цены на продукты и лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.
Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков обеспокоился повышением цен на основные продовольственные товары и лекарства.
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§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это пять! Нет, это сразу десять, не меньше!

Вот теперь-то мы и заживём!
Без паразитирующих посредников и с регуляцией цен.

И эти люди, помню, ругали административно-командную систему на чём свет стоял :)
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§ pmkz
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
pmkz


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Сообщений: 2947
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, сам сходил в магазин? Таки давай, выращивай сам мясо, хлеб, посмотрим, хватит выхлопа на лексус или нет...
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Хохол
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным региональных филиалов нашей партии, цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и больше раз, особенно на картофель, гречку, сахар, яйцо, соль, помидоры, огурцы. Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800-2000 тенге за килограмм",

Они хотят инфляцию и обесценивание тенге сдержать искусственно ? Цены растут ещё и от роста цены на электричество , топливо и т.д . Всё взаимосвязано и тянет одно за другим . Даже банальное увеличение пенсии и зарплат госслужащим , тянет за собой всё остальное . Производить надо в избытке , тогда и роста цен такого не будет . И производить то что действительно нужно . А то у большинства сейчас работа , эт перекладывание бумажек с места на место . Чёт ни кто не обеспокоен что штрафы растут , все обеспокоены что хлеб за дарма не хотят печь .

§ Добринцофф
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5067
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.

Они наверно во время кризисов,пантеоны не строят и ЭКСПО не проводят почему про это молчишь депутат Сыздыков.?
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* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1539
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.///

суть в этих первых двух строчках.
он предлагает отправить его с другими "товарищами" в "скандинавские страны"
обучению их опыта . года на два так думаю.
у нас же все как- поехали медики в страну N за опытом- теперь у медицина как в стране N, поехали " "....." в страну M, теперь у нас "...", как в стране M.
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§ yudjin
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
yudjin


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Сообщений: 4421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
проводят почему про это молчишь депутат Сыздыков.?

просто мечтает побывать и там, и там.

Господи (по 112-му), как дармоеды оторваны от народа... цены уже как год в разы выросли, народ по большей части выживает, а он щас проснулся.
да и то поздно... когда в стране всё раздербанено и кто как хочет, тот так и др...ит, чего сейчас депутат озаботился....лет ...цать упущено.
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ВЧК
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно депутат думаешь! К ногтю всех посредников-перекупщиков лекарств! Начните пока с лекарств. Грабят народ фармацевты и посредники-перевозчики.. Установят предельные цены и аптеки сами организуют поставки лекарств и будут работать а не сидеть ждать

гость
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох уж эти мне русики булковичи, они меня совсем состарили

§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


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Сообщений: 5374
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
К ногтю всех посредников-перекупщиков лекарств! Начните пока с лекарств. Грабят народ фармацевты и посредники-перевозчики.. Установят предельные цены и аптеки сами организуют поставки лекарств и будут работать а не сидеть ждать


ЫЫЫЫЫ!
Как я люблю экспертов из народа!

Вот прямо так и вижу, как скромная аптека-ИП с таким же скромным оборотом внезапно заключает договоры о поставке с десятками производителей лекарственных средств из РФ, Европы, Индии и Штатов, причём с каждым и не один. Вот они там офигеют!

Потом договаривается о объёме (нам пожалуйста 1-2 коробки!), сроках поставок (а можно через неделю?), доставке, потом растамаживает груз, проводит за свой счёт регистрацию и сертификацию партии в Казахстане, и наконец выкладывает их на полки для населения.

Так вот, цена с учётом стоимости озвученных этапов, вас приятно удивит!
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Маркс
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Исполнительным органам на местах возвратить стабилизационным фондам, социальным магазинам, торговым отделам, коммунальным рынкам первоначальную идею социальных объектов, взять на контроль своевременность, количество и качество поставляемой продукции.

Мне просто интересно. А за чей счет этот банкет? За счет каких средств они собираются снижать цены и открывать социальные магазины? В распоряжении местных властей имеются только наши налоги, получается что вся стабилизация нами же и будет оплачена, включая в себя расходы на организацию этой мнимой стабилизации.

Просто так никто цены не снизит. Показуха низких ярмарочных цен очевидна. Если посчитать все затраты на эти ярмарки, то получится, что они обходятся населению в гораздо большую цифру, чем суммарное снижение цен. К тому же, как рассказывают очевидцы, дешевое мясо на ярмарке заканчивается еще до официального открытия торжища, что свидетельствует о банальной показухе.

Если бы депутаты реально боролись за облегчение жизни народа и за нормальную политику ценообразования, то снизили бы цены на электроэнергию, газ, бензин и госуслуги. Такие меры принесли бы облегчение абсолютно всем гражданам, а не только тому счастливчику, который успел урвать на ярмарке выставочный образец дешевого куска мяса.

§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как дармоеды оторваны от народа...


Они не идиоты вовсе, что ты.
Просто нужно показать заботу о народе, а что лучше всего для этого?

Правильно, объявим громогласно про регулирование (снижение) цен на продукты и лекарства, самые заметные для многих факторы.

Потом по факту торговые сети, матерясь, снизят до минимально возможной цены на одни товары, переложив свои убытки на цену других продуктов, которая возрастёт.

А в аптеках дополнительно внесут в список ЛС продаваемых по фиксированной цене - ещё десяток лекарственных чаев из Южного Казахстана, экстракт подорожника и отечественный ромашковый сбор.
Надо ведь поддержать отечественного производителя :)
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* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1539
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
как скромная аптека-ИП с таким же скромным оборотом внезапно заключает договоры о поставке с десятками производителей лекарственных средств из РФ, Европы, Индии и Штатов, причём с каждым и не один


а ты думаешь НЕ "скромная аптека-ИП с таким же скромным оборотом" заключает то о чем ты пишешь?
похоже ты не в теме. сидят все эти дистрибьютеры на местах, и коробки развозят по
НЕ скромным фирмам.
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§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
а ты думаешь


Ну ты прочитай то, на что я отвечал хоть:

Цитата:
ВЧК:
Грабят народ фармацевты и посредники-перевозчики.. Установят предельные цены и аптеки сами организуют поставки лекарств и будут работать
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* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1539
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну ты прочитай то, на что я отвечал хоть:


я ответил на твою цитату. будь внимательней.
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