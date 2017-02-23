22 февраля первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ провел расширенное совещание на тему «Прохождение субъектами Государственного энергетического реестра (ГЭР) процедуры обязательного аудита». Выяснилось, что на выполнение мероприятий по энергосбережению на 2015-2016 гг. в Костанайской области затрачено 12 млрд 191 млн тенге, а сэкономили за счет этого энергоресурсов на общую сумму 2 млрд 332 млн тенге. Читать статью
Не обошлось на совещании и без предупреждения о возможных штрафных санкциях в случае непредоставления субъектами ГЭР информации о мероприятиях по энергосбережению,
Я немного задумался, сколько субъектов этого чиновнорожденного каркающего звука ГЭР.
Тут есть от чего хорошо задуматься.
Я то думал это несколько инвестиционных производственных проектов, ну пусть даже не крупных ТНК (транснациональных корпораций) а просто локализованные допустим в стране производственные площадки по выпуску какого-нибудь ширпотреба или продукции местного потреблейния. Ну там прочитают эту вонючую писулю дурака - чиновника, плюнут в неё смачно главный инженер и энергетик, немного посчитают и перенастроят контроллеры климатического оборудования, увлажнители цехов и режим отопления на 1,5 градуса. Выведут в системе диспетчеризации графики и данные, распечатают на принтере, заклеют в конверт, не забыв ещё раз плюнуть в него, и пошлют глупому чиновнику в акимат.
НО Я БЫЛ НЕ ПРАВ!
Оказалось, что в этот пресловутый каркающий ГЭР включены все живые и полуживые предприятия в расхищенной чиновниками области . Впрочем и некоторые мёртвые там имеются.
229 принтерных страниц это объем очень толстой книги около килограмма весом!
Цитата:
Первый заместитель акима области пообещал, что санкции будут применять после того, как не помогут меры профилактического характера.
Извините, что именно должен экономить детский перинатальный центр? Освещение в кабинетах врачей и в палатах? Или морить холодом младенцев и отключать жизненное оборудование в реанимациях чтоб этому чиновнику пятой колонны отправить писульку с отчетом об экономии??? с субъекта 3727 начинается список жертв костанайской области. Это на 130 странице. Там и кондитерка и АБЗ и элеваторы и все прочие.
Что должен экономить субъект номер 3734 Р130037 ГУ «Средняя школа No 3» отдела образования акимата г. Костанай г. Костанай??? Это та самая школа, у которой бессовестные чиновники украли школьный стадион. Лампочки в классах выворачивать, и батареи в коридорах глушить?
Или на чём должен экономить объект номер 3793 Р130301 КГУ «Затабольская межрайонная противотуберкулезная больница» Управления здравохранения акимата Костанайской области??? Туберкулёзных больных по выходным домой отправлять и всё закрывать?
Или как экономить должен на стариках и отчитываться пятой колонне чиновников объект номер 3797 Р130310 КГУ «Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» Управлния координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области?
Или престарелым не нужно освещение и тепло? Потерпят в темноте не обеднеют? А? Граждане управления коррупции?
№ 3805 Р130332 КГУ «Рудненский детский дом»
Ясли сад №2 города Рудный что должен написать этим господам чинушам в акимат о своей экономии? 3834 Р130485 ГККП «Ясли-сад No 2» акимата г. Рудный
3876 Р130575 КГП «Областной центр крови»
3888 Р130590 КГП «Рудненский родильный дом» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
140 страница этого манускрипта жертв.
4015 Р140848 КГП «Денисовская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской областиДенисовский района Костанайской области. ЭТО НАПОМНИМ, где на прошлой неделе опубликовали, в акимате очень хотят купить машинку себе любимым за 23 миллиона!!! Больница то наверняка энергии на 100 тонн в год условного топлива потребляет?
Может быть уже купили чиновнички района Ролс-ройс последней модели за 23 миллиона с целью экономии ресурсов пятой автоколонны???
Наверное есть на чём приехать по разруиненным и не видевшим ремонта со времен СССР дорогам в больницу и потребовать безумную бумагу и пригрозить санкциями в 200 мрп?
Каждая строчка этих более трёх тысяч субъектов - это три - пять листов отчёта минимум. Получится гора бумаги в центнер весом по стране! Плюс огромная куча времени, тысячи часов в сумме государственных служащих и инженеров и энергетиков предприятий пытающихся выживать своим умом в диких чиновничьих джунглях безумия.
Какой инвестор сюда захочет прийти и разместить здесь производственные комплексы, если он узнает об этих способах управления и беззаконного воздействия вопреки всем видам законодательства??? Может быть кто-то знает хоть одно успешное предприятие, перенёсшее производство не в Китай, а в Костанайскую область к этим чиновничкам? Эти аудиты и отчёты это же очень весёлое дельце! Наверное в любом иностранном концерне жутко мечтают это дело освоить?
Президент вообще в курсе, чем занимаются чиновники, и что они производят на свет?
А отчёты о якобы экономии основаны на данных, которые почти никто не сможет проверить. Их выводят по сочиненным на предприятиях бумагам. У меня допустим 8 трансорматорных подстанций, 10кВ/0,4 и кроме своих сетей и 4,2мегаватт ещё некоторая куча арендаторов с субчиками, субарендаторы у арендаторов, где чёрт ногу сломит прогнозировать их показания приборов учёта, погода на расход влияет, календарь рабочий, или спрос на их услуги и продукцию. А написать я могу что угодно, раз требуют и грозят штрафами хоть и полными безумия и беззакония.
Именно так получаются эти цифры в большинстве своём. А вся эта работа - самый реальный мартышкин труд. Но если среди аудитов очень рекомендуют негромко но настойчиво одну удачную компанию, с которой не будет проблем, то такой мартышкин труд может приносить бананы и кокосы получателю отчётов.
А отключить все предприятия, закрыть малый и средний бизрес, все морозильники и кондиционеры и не принимать больных на всякие реанмации и вакуумные коробки, если есть такие и все дела.. Можно будет сэкономить все 12 миллиардов и украсть.. Сделать план украдывания так сказать..
///Не обошлось... и без предупреждения о ... штрафных санкциях в случае непредоставления субъектами ГЭР информации о мероприятиях по энергосбережению, а также непроведение и уклонение от аудиторской проверки. Представитель... сообщил, что за такого рода действия предусмотрен штраф для субъектов малого бизнеса от 5 до 10 МРП, среднего бизнеса - 10-20 МРП, крупного - 200 МРП.///
это да , штрафы и только 11 млн штрафы в том числе поднимут экономику. увеличение штрафов в 1000 раз - и Казахстан -рай на планете Земля.
112: А отключить все предприятия, закрыть малый и средний бизрес, все морозильники и кондиционеры и не принимать больных на всякие реанмации и вакуумные коробки, если есть такие и все дела..
Да не , там речь немного о другом . Заменить окна , если сифонят , утеплить стены , если промерзают , лампочки там всякие поменять на более экономные и т.д . Тока зачем одним экономить , когда другие с жиру бесятся . Футболистам на стадионе электроподогрев газона например хотят сделать . Если ситуация всё таки сложная и аудит обязателен , то экономить должны все .
Хохол: Тока зачем одним экономить , когда другие с жиру бесятся .
Задача очень простая. Есть имеющаяся инфраструктура, которая условно может передать 100 МВт потребителям. Чтобы мощность увеличить, нужно вложить много денег, которые будут отбиваться годы и десятилетия.
А можно заставить потребителей меньше потреблять, попутно увеличив стоимость киловатта. Результат: потребление уменьшено, доходы увеличены, а высвободившиеся мощности можно продать ещё раз, новым потребителям. Профит.
Валентин: А можно заставить потребителей меньше потреблять, попутно увеличив стоимость киловатта.
Если тебе платят за какой то поставляемый товар или услугу , например за электричество , зачем требовать что бы его потребляли меньше ? Я имею ввиду требование к частникам . Собирай деньги и развивай инфраструктуру , кто мешает ?
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