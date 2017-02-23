Цитата: 112:

Вот так вот полиция бросает тех кто когда то был ее другом, кого крышевала и любила..

А тебя там не продуло из окна твоего персонального автомобиля? Шахраман ещё тот бандит которых свет не видывал! Он юрист и знает что такое ПСЛ..и всеми методами пытается уйти от ответственности Я лично знакома с ним и Сергеем Глушко. Я помню как он упал в обморок на месте эксгумации тела Казанцевой. А когда с него сняли наручники и стали делать реанимирование, он тут же сделал попытку побега. За ним много не винно убиенных душ. Он очень жадный и осторожный человек. Он избавился от всех не нужных свидетелей. От Сергея Глушко он не успел избавиться, его посадили. И ни с какими полицейскими он не дружил а боялся их. Если бы не Глушко он до сих пор гулял бы на свободе.