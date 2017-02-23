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§ NG.kz
Обвиняемый в организации группы «черных риелторов» порезал себя в суде в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Шахраман Алибаев, чье дело сейчас рассматривается в суде, полоснул себя по шее неизвестным колюще-режущим предметом. Из суда его увезли в больницу. Читать новость

[Исправлено: Виталий Ефименко, 23.02.2017 - 11:12]

112
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...




Отправлено: 23.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот полиция бросает тех кто когда то был ее другом, кого крышевала и любила..

komo
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...




Отправлено: 23.02.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На одном из судебных заседаний Шахраман Алибаев сделал громкое заявление - сообщил что был пешкой в руках полицейских, которые являлись настоящими лидерами ОПГ. Также он сообщил, что один из стражей порядка убил человека." - Не удивлюсь что это правда, к сожалению...

§ vbn
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 23.02.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возникает вопрос , как этот предмет оказался в его руках ,да еще в зале суда .
Профайл

Семен
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...




Отправлено: 23.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
Возникает вопрос , как этот предмет оказался в его руках ,да еще в зале суда .

очень просто это могло быть простой скрепкой или осколком кафеля даже резались фильтром от сигарет фильтр расплавляется заостряется и вод тебе и режься, один даже пластмассой умудрился порезаться.

ВЧК
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...




Отправлено: 23.02.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот так вот полиция бросает тех кто когда то был ее другом, кого крышевала и любила..

А тебя там не продуло из окна твоего персонального автомобиля? Шахраман ещё тот бандит которых свет не видывал! Он юрист и знает что такое ПСЛ..и всеми методами пытается уйти от ответственности Я лично знакома с ним и Сергеем Глушко. Я помню как он упал в обморок на месте эксгумации тела Казанцевой. А когда с него сняли наручники и стали делать реанимирование, он тут же сделал попытку побега. За ним много не винно убиенных душ. Он очень жадный и осторожный человек. Он избавился от всех не нужных свидетелей. От Сергея Глушко он не успел избавиться, его посадили. И ни с какими полицейскими он не дружил а боялся их. Если бы не Глушко он до сих пор гулял бы на свободе.

ВЧК
Re: Обвиняемый в оргинизации группы «черных риелторов» порезал...




Отправлено: 23.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минус полицейским! Когда в зал суда проходят свидетели или потерпевшие так с досмотром замордуют всех ..вывернут всё наизнанку.. а тут особо опасный преступник в зал суда колюще-режущий предмет.. это очередной раз говорит о коварстве Шахрамана.
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