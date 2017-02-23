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§ NG.kz
Мажилисмены предложили установить предельные цены на продукты и лекарства
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.
Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков обеспокоился повышением цен на основные продовольственные товары и лекарства.
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§ Валентин
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это пять! Нет, это сразу десять, не меньше!

Вот теперь-то мы и заживём!
Без паразитирующих посредников и с регуляцией цен.

И эти люди, помню, ругали административно-командную систему на чём свет стоял :)
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§ pmkz
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2947
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, сам сходил в магазин? Таки давай, выращивай сам мясо, хлеб, посмотрим, хватит выхлопа на лексус или нет...
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Хохол
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...




Отправлено: 23.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным региональных филиалов нашей партии, цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и больше раз, особенно на картофель, гречку, сахар, яйцо, соль, помидоры, огурцы. Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800-2000 тенге за килограмм",

Они хотят инфляцию и обесценивание тенге сдержать искусственно ? Цены растут ещё и от роста цены на электричество , топливо и т.д . Всё взаимосвязано и тянет одно за другим . Даже банальное увеличение пенсии и зарплат госслужащим , тянет за собой всё остальное . Производить надо в избытке , тогда и роста цен такого не будет . И производить то что действительно нужно . А то у большинства сейчас работа , эт перекладывание бумажек с места на место . Чёт ни кто не обеспокоен что штрафы растут , все обеспокоены что хлеб за дарма не хотят печь .

* Добринцофф
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
Добринцофф


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Сообщений: 5067
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.

Они наверно во время кризисов,пантеоны не строят и ЭКСПО не проводят почему про это молчишь депутат Сыздыков.?
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* alex60
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1535
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.02.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.///

суть в этих первых двух строчках.
он предлагает отправить его с другими "товарищами" в "скандинавские страны"
обучению их опыта . года на два так думаю.
у нас же все как- поехали медики в страну N за опытом- теперь у медицина как в стране N, поехали " "....." в страну M, теперь у нас "...", как в стране M.
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§ yudjin
Re: Мажилисмены предложили установить предельные цены на...
yudjin


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Сообщений: 4419
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.02.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
проводят почему про это молчишь депутат Сыздыков.?

просто мечтает побывать и там, и там.

Господи (по 112-му), как дармоеды оторваны от народа... цены уже как год в разы выросли, народ по большей части выживает, а он щас проснулся.
да и то поздно... когда в стране всё раздербанено и кто как хочет, тот так и др...ит, чего сейчас депутат озаботился....лет ...цать упущено.
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