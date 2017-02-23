Цитата: По данным региональных филиалов нашей партии, цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и больше раз, особенно на картофель, гречку, сахар, яйцо, соль, помидоры, огурцы. Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800-2000 тенге за килограмм",

Они хотят инфляцию и обесценивание тенге сдержать искусственно ? Цены растут ещё и от роста цены на электричество , топливо и т.д . Всё взаимосвязано и тянет одно за другим . Даже банальное увеличение пенсии и зарплат госслужащим , тянет за собой всё остальное . Производить надо в избытке , тогда и роста цен такого не будет . И производить то что действительно нужно . А то у большинства сейчас работа , эт перекладывание бумажек с места на место . Чёт ни кто не обеспокоен что штрафы растут , все обеспокоены что хлеб за дарма не хотят печь .