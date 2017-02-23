Цитата: Не обошлось на совещании и без предупреждения о возможных штрафных санкциях в случае непредоставления субъектами ГЭР информации о мероприятиях по энергосбережению,



Я немного задумался, сколько субъектов этого чиновнорожденного каркающего звука ГЭР.



Тут есть от чего хорошо задуматься.



Я то думал это несколько инвестиционных производственных проектов, ну пусть даже не крупных ТНК (транснациональных корпораций) а просто локализованные допустим в стране производственные площадки по выпуску какого-нибудь ширпотреба или продукции местного потреблейния.

Ну там прочитают эту вонючую писулю дурака - чиновника, плюнут в неё смачно главный инженер и энергетик, немного посчитают и перенастроят контроллеры климатического оборудования, увлажнители цехов и режим отопления на 1,5 градуса. Выведут в системе диспетчеризации графики и данные, распечатают на принтере, заклеют в конверт, не забыв ещё раз плюнуть в него, и пошлют глупому чиновнику в акимат.



НО Я БЫЛ НЕ ПРАВ!



Оказалось, что в этот пресловутый каркающий ГЭР включены все живые и полуживые предприятия в расхищенной чиновниками области . Впрочем и некоторые мёртвые там имеются.



Проверяйте информацию!

Вот ссылка на первоисточник со списком этих ГЭР в pdf.

Перечень субъектов Государственного энергетического реестра

И этих Гэр-гэр, набралась огромная куча на !!! 229 страниц табличного печатного текста!!

Одна строчка - одна жертва чиновничьего вандализма!



229 принтерных страниц это объем очень толстой книги около килограмма весом!



Цитата: Первый заместитель акима области пообещал, что санкции будут применять после того, как не помогут меры профилактического характера.

Извините, что именно должен экономить детский перинатальный центр? Освещение в кабинетах врачей и в палатах? Или морить холодом младенцев и отключать жизненное оборудование в реанимациях чтоб этому чиновнику пятой колонны отправить писульку с отчетом об экономии???

с субъекта 3727 начинается список жертв костанайской области.

Это на 130 странице.

Там и кондитерка и АБЗ и элеваторы и все прочие.



Что должен экономить субъект номер 3734

Р130037

ГУ «Средняя школа No 3» отдела образования акимата г. Костанай

г. Костанай???

Это та самая школа, у которой бессовестные чиновники украли школьный стадион.

Лампочки в классах выворачивать, и батареи в коридорах глушить?



Или на чём должен экономить объект номер 3793

Р130301

КГУ «Затабольская межрайонная противотуберкулезная больница» Управления здравохранения

акимата Костанайской области???

Туберкулёзных больных по выходным домой отправлять и всё закрывать?



Или как экономить должен на стариках и отчитываться пятой колонне чиновников объект номер 3797 Р130310

КГУ «Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» Управлния

координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области?





Или престарелым не нужно освещение и тепло? Потерпят в темноте не обеднеют?

А? Граждане управления коррупции?



№ 3805 Р130332

КГУ «Рудненский детский дом»





Ясли сад №2 города Рудный что должен написать этим господам чинушам в акимат о своей экономии?

3834 Р130485 ГККП «Ясли-сад No 2» акимата г. Рудный



3876 Р130575 КГП «Областной центр крови»



3888 Р130590 КГП «Рудненский родильный дом» Управления здравоохранения акимата Костанайской области





140 страница этого манускрипта жертв.





4015 Р140848

КГП «Денисовская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата

Костанайской областиДенисовский района Костанайской области. ЭТО НАПОМНИМ, где на прошлой неделе опубликовали, в акимате очень хотят купить машинку себе любимым за 23 миллиона!!! Больница то наверняка энергии на 100 тонн в год условного топлива потребляет?



Может быть уже купили чиновнички района Ролс-ройс последней модели за 23 миллиона с целью экономии ресурсов пятой автоколонны???



Наверное есть на чём приехать по разруиненным и не видевшим ремонта со времен СССР дорогам в больницу и потребовать безумную бумагу и пригрозить санкциями в 200 мрп?



Каждая строчка этих более трёх тысяч субъектов - это три - пять листов отчёта минимум.

Получится гора бумаги в центнер весом по стране!

Плюс огромная куча времени, тысячи часов в сумме государственных служащих и инженеров и энергетиков предприятий пытающихся выживать своим умом в диких чиновничьих джунглях безумия.



Какой инвестор сюда захочет прийти и разместить здесь производственные комплексы, если он узнает об этих способах управления и беззаконного воздействия вопреки всем видам законодательства???

Может быть кто-то знает хоть одно успешное предприятие, перенёсшее производство не в Китай, а в Костанайскую область к этим чиновничкам?

Эти аудиты и отчёты это же очень весёлое дельце! Наверное в любом иностранном концерне жутко мечтают это дело освоить?



Президент вообще в курсе, чем занимаются чиновники, и что они производят на свет?



[Исправлено: Серый волк, 23.02.2017 - 01:11]