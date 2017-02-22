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≡ По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник станции Костанай Бауржан Танкеев повесился в ночь с 20 на 21 февраля. В Костанайском филиале АО «КТЖ» подтвердили информацию о его смерти. Самоубийство Танкеева связывают с коррупционным скандалом, произошедшим на прошлой неделе.
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Просто человек
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иманды болсын! Люди опомнитесь, и не пишите всякие гадости- любой человек может оказаться в такой ситуации. Жизнь одна, и не надо писать плохое , Вы не боги и не судьи. Знаю что не так давно у него родился седьмой ребенок. Жена замечательная и он сам хороший человек. Может не стрессоустойчив, может стыдно, люди разные. Люди успойтесь, побойтесь Аллаха.

§ танкоградец
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1608
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 22.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот читаю новости и нету дня, что бы одного или даже двух трёх не закрыли или осудили. И так уже довольно продолжительное время. И напрашивается мысль, а не происходит ли *Как во смутной волости, лютой, злой губернии выпадали молодцу всё шипы да тернии. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полные пригоршни. Ну а горя что хлебнул не бывает горше.*? Или всё же *вороватому роду нет переводу?* Но так скоро мы разделимся на тех кто сидят и тех кто охраняет.
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FOMA
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужик решил проблему, закрыл вопрос! Я с удовольствием предлагаю всем тем, кто "пилит" бюджет - такого благородного поступка. Но на это должны быть железные яйца.

§ КГСПС
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.02.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Вот читаю новости и нету дня, что бы одного или даже двух трёх не закрыли или осудили

Похоже иммунитет на коррупцию прививают :lol:
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МИША
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 22:45
Комментарий удален модератором.

sesk
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди не судите о том чего не знаете. После того случая его сразу уволили задним числом. Все начальство от него отвернулось. Он остался один...и на момент трагедии он был уже безработный.

Гость
По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)




Отправлено: 23.02.17 - 00:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)




Отправлено: 23.02.17 - 01:09
Комментарий проходит проверку.

§ bgb
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3303
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.02.17 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько помню, так жд была государством в государстве.
никто толком не знал ее очень разветвленной структуры: тепловозы, вагоны, пассажиры, перевозки, пто, товарняки, путейцы, нгч...
громадные деньги вливались - крутились - выливались... контроля толком никогда не было...
всю жизнь ездили на каких-то старых вагонах, каких уже нигде не было. складывалось впечатление, что мы скупаем у всех списанные вагоны и потом ездим на них...
думаю, что никакие ниточки не дадут раскрутить - потянуть...
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§ Дантист
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.02.17 - 05:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖД уже давно не такая, ее раздербанили в нулевых. Сечас вагоны у о дного хозяина, пути у другого, кассы у третьего и т.д.
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