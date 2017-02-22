танкоградец Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1608

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:30 Вот читаю новости и нету дня, что бы одного или даже двух трёх не закрыли или осудили. И так уже довольно продолжительное время. И напрашивается мысль, а не происходит ли *Как во смутной волости, лютой, злой губернии выпадали молодцу всё шипы да тернии. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полные пригоршни. Ну а горя что хлебнул не бывает горше.*? Или всё же *вороватому роду нет переводу?* Но так скоро мы разделимся на тех кто сидят и тех кто охраняет.