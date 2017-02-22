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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если проходят через меня, то потом им не страшны не огонь и не вода тут..
Плюс известность конечно же..


ты на вратаря только сгодишься.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в валенках. закроешь все ворота.

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Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
kbkz1980:
Ак-Барс ЧЕМПИОН!!!
Щура,я за своих болею,они сегодня чуть позже играют.
начали уже, в 22.00 по нашему . с Салаватом. нуль нуль пока.


через 25 минут наш цензор открыл только это сообщение.
другие приоритеты.
1: 0 а барс впереди пока.

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9011
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
эта новость кстати везде была на всех каналах

подобные "новости" случаются ежедневно во всех уголках мира... независимо от национальностей,религиозной приверженности и местечковых суеверий... разнятся только количества пострадавших... недавно вот у нас,вкатманде,автобус "вписался" в остановку... двое погибших, несколько человек раненых... что отвлекло водителя-неизвестно... а недавно один диспетчер на "немес-жолы",играя на сотке,не проследив за ушедшим поездом,дал разрешительный сигнал другому-лобовое столкновение,12 погибших,около сотни раненых....
человеческий фактор,называется и никакого замеса сил Зла....
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Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
итог 2:5
второй матч тоже в Челябинске
Ак-барс-Салават 1:1 пока.

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9011
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
да ну , вот эти то и события происходят с подачи темных сил

вы не верите в теорию Большого Космического Взрыва? вы сторонник теории построения Мира по Божественному Промыслу? :lol:
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Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот так. висят во всех ветках по десятку сообщений. проверяемых.
всем понятно почему. потому .
по кочану. и пошли все нафик.
некрасиво.
закройте форум.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2216
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.02.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Но всё же красиво вырвали в оконцовке победу ;-)
Прям обрадовали,завтра блинов напеку на радостях в честь АК-Барса :lol:
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.17 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прям обрадовали,завтра блинов напеку на радостях в честь АК-Барса :lol:

Ак-Барс это не Барыс чтоли?... :lol:
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