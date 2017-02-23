/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортом я начал заниматься с 16 лет. Одноклассники начали ходить в тренажерный зал и пригласили меня. В зале начинал работать со штанги весом 50 кг, делал 4 подхода по 10 повторов. В принципе, в зал я пришел подготовленным, потому что в детстве занимался всем понемногу, во всех школьных секциях побывал.
Читать статью

Гость
«Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО




Отправлено: 23.02.17 - 00:10
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 23 - Никита ЛЫСЕНКО
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2216
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.02.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так ни честно,зачем пижаму то напялил,
Народу может на рельефу хоца поглазеть :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 75
Пользователей: 0
Всего: 75

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх