Цитата: 07Litra:

инвестиция в вагоностроение,мысль не плохая,если родилась при взвешенном подходе менеджеров ПФ,ВагСтройЗавода и Госконтроля...

Привет полулитерный!

Мысль может осень осень хоросая, только пассажирское движение и вагонный парк теперь как и автовокзал, в непойми чьих чумазых руках, неспособных содержать обыкновенный простой вагон.

Продали или отдали не важно. Важно, только то, что эти деятели не будут никогда покупать новые вагоны. Если только их насильно заставить для линии Сатана-Алматы. Но там уже вроде как ездит новая чудаковатая испанская консервная банка.



Так что во что эти деньги инвестируют абсолютно неизвестно, если нет твердых контрактов с жуликами в перевозках. А их и быть не может. Люди не понимающие что такое вагон пришли грабить насколько это возможно и способны за сезон ушатать вагон, который срок службы около 40 лет имеет.



Вообще вагоны для Казахстана делают в Твери. Полностью на прессштампах вагонного завода, где технологии отлажены, есть десяток цехов, от литейки и кузнечного до покраски.

Делают всё включая феерические ковровые дорожки голубого цвета и с характерным орнаментом как на юрте. Только окраска вагона ярко голубого цвета, что в массе завода сильно выделяется.



Дня три назад по поводу инвестиции была тут статейка, с приляпанным фото.

На фото как раз попался хорошо узнаваемый профиль раскроя стены тверского вагона и их стапель.



ТВЗ вагон для Казахстана на линии сборки





Завод загружен в данное время в полсилы.

Сделать небольшую партию в несколько составов в сотни раз дешевле, чем организовывать 12 цехов производства и отлаживать техпроцессы, которые годами отлаживали на большом заводе с тысячами вагонов в год на конвейере. И всё ради того, что перевозчик может быть купит несколько десятков и то сомнительно что купит, учитывая жуликоватость.



Хотя мы уже много слышали историй, с феерическими попытками химзавод оживить и ленточек столько перерезали разные акимы, что ими можно все города в клубок замотать. Только результатом было чисто воровство средств.



Нужно хорошо разобраться кто, как, где, на каком оборудовании, проект, отладка итд и самое главное обеспечено ли данное пустозвонство хоть на 10-20% твёрдыми заказами?



Но так понимаем никто нам ничего не скажет, кроме тупых прожектёрских фраз для туповатых хабаролобызателей с одной извилиной.



Если мне реально предоставят честную смету, твёрдый заказ, людей способных это сделать и оборудование - буду только ЗА всеми руками, пусть даже тележки, штамповка и оборудование будет Тверское и только сборка в качестве вагона в Казахстане, но с твёрдой целью и твердыми результатами. Локализация внутреннего пространства уже будет большим делом, если смогут сделать прямыми руками хотя бы не хуже простеньких тверских моделей.



[Исправлено: Серый волк, 22.02.2017 - 21:41]