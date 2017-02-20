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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:48
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то в соцсетях я высказываюсь всю правду и народ меня поддерживает!

sveet
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем в прокуратуру обращаться? Только что главный прокурор области получил 14 лет. За защиту законных прав граждан...

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
За то в соцсетях я высказываюсь всю правду и народ меня поддерживает!

Эка как торкнуло.

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Отправлено: 22.02.17 - 21:46
Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !

Красивая речь, красивые слова.
Так их, злопыхателей!

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Красивая речь, красивые слова.
Так их, злопыхателей!

А где ТС и Нато?Непорядок.Или подлечился?

Доцент
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:50
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ВЧК:
Отправлено: 22.02.17 - 21:46
Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !

Красивая речь, красивые слова.
Так их, злопыхателей!


развивается. 25 лет. министров всяких и акимов за решеткой человек 50 наверное.
сейчас только сидит.
за это время. за границу сбежало немерено.
только два наших бывших прокурора области за решеткой.
алга.
за неделю человек десять взяли примерно.
алга.
рот бы закрыли, патриоты.

Доцент
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 22:56
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !

Красивая речь, красивые слова.
Так их, злопыхателей!


совет да любовь . горько.

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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А зачем в прокуратуру обращаться? Только что главный прокурор области получил 14 лет. За защиту законных прав граждан... Не все прокуроры продажные. Думаю что люди работающии в КТЭК не пострадают в данной ситуации. Они простой народ, а народ ессли встанет на дыбы его не остановить.
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