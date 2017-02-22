/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призрак бродит по Центральной Азии. Призрак демократии. Причем это поветрие охватило даже те страны, которые до сих пор сложно было заподозрить к склонности к либерализму.
Читать новость

§ 74
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.02.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караван идет идет...
Профайл

Пешеход
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сатпаев Д. опытный политолог и естественно он думаю научился просчитывать дальнейшее развитие событий, относительно денег ЕНПФ. Ни для кого не секрет, что в наше время поголовной коррупции в больших кругах, половина этих денег уж точно осядет в карманах нечистых на руку людишек. Не зря в то что касается коррупции в нашей области, каким то образом переплетается с ТемирЖоловцами. До дело возбудят в отношении одного из них. а потом он поможет и своему адвокату и следователю ДГД. то начальника ЛОВД в ИВС пригласит железнодорожник, замешанный в "левых" ж/д движениях. Дым без огня не бывает и поэтому нет гарантии. что люди связанные с этой отраслью все вернут народу, не говоря про проценты. И потом будет как в той песне "Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке...

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создаётся впечатление лёгкого хаоса

Маркс
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Председатель мажилиса характеризует предлагаемый полицией штраф в размере 11 млн тенге за неповиновение представителям власти с применением неопасного для жизни насилия словом «умопомрачительный», а глава МВД в ответ на сомнения в адекватности его мышления говорит только, что размер наказания мог быть и в два раза больше

Что же такое получается! Копишь всю жизнь на пенсию, копишь, а потом — бац! — штраф 11 лимонов и прощай обеспеченная старость.

§ Дантист
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 22.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Копишь всю жизнь на пенсию, копишь, а потом — бац! — штраф 11 лимонов и прощай обеспеченная старость.

Ну зачем же так категорично! По давно укоренившейся традиции найдется человек, знающий Саке-Маке, который уладит дело за полцены. :-) Юмор оценил, ну про обеспеченную старость :-)
Профайл

Доцент
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выбор обусловлен заслугами Мехрибан Алиевой перед соотечественниками и мировым сообществом. Хотя вполне мог обойтись и без констатации этого общеизвестного и неоспоримого факта.%%%% вах-вах=вах! Как громко и пафосно:"заслугами Мехрибан Алиевой перед соотечественниками и мировым сообществом" :-P :-P :-P :-P
А в чем они заключаются,особенно перед мировым сообществом??????

Ух ты!
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что же такое получается! Копишь всю жизнь на пенсию, копишь, а потом — бац! — штраф 11 лимонов и прощай обеспеченная старость". А что Вы хотели У нас же это произошло? 63-х летний пенсионер-оболтус отметелил 26-летнего беззащитного собровца -агнца и отделался всего лишь условным сроком, а если бы не было у несчастного пострадавшего дяди с волосатой рукой, вообще бы не понес никакого наказания! А в Жезказгане полицейский сперва получил пять реального срока за пощечину молодцу, любовно плеснувшего в его мордасы мочой, и лишь после вмешательство того же генерала срок заменили на условный. А Молодец за 4 статьи УПК и КОАП получил аж 2,5 года колонии поселении и уже амнистирован, полицейский же продолжает проходить пробационный контроль.

* КГСПС
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А в чем они заключаются,особенно перед мировым сообществом??????

Ну как же-такого мужа воспитала :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сидят три бабки на завалинке , первая- мой внук наверное будет водителем , посреди ночи вскочит и орет - колеса мне , колеса ! вторая -а мой внук будет врачем и даже себе уколы может делать. а третья говорит- мой внук будет философом , покурит немного , уставится в одну точку и уходит в раздумья....
Профайл Посетить вебсайт

Увы
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тима, они его не валяют, а включают, правда когда выгодно, а когда нет, то выключают.

Доцент
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
направить 50 млрд пенсионных тенге на поддержку железнодорожного машиностроения. %%%%%%

могу заключить пари, что эти 50 млрд тенге попросту растворятся в различных " идеях и предложениях создания железнодорожных марсоходов", а потом окажается, что они не"... подходят для условий степи , т.к "развивают суперкосмические скорости и обладают огромной мощностью," "надо еще денег для воплощения проектов в металл, а потом окажется,что все " эти светлые головы" слиняли за "бугор", а судьба пенсионных денежек уже неизвестна."
А в принципе, ЗАЧЕМ они пенсионерам???

Лишняя тяжесть в карманах!!! :lol: :lol: :lol:
Кто сомневается, вспомните судбу 20 млн. дол США, выделенных правительством РК на поддержку завода химволокна: денег нет, лишь следы ведут в туманный Лондон. А от флагмана индустрии по производству хим.волокна СССР, остались лишь кучи битого кирпича.
А тут деньги пенсионеров, за которые НИКТО не отвечает, а лишь" наблюдают"...А сами пенсионеры уже немощные и старенькие...

кустанаец
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 часа назад, источник: Informburo.kz
Назарбаев: Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана.......Что случилось ? Теперь и Президент знает , что Чингисхан не казах, теперь и все будут наконец знать , что он все таки монгол. А как же быть с Аль фараби ?
Сегодня был в миграционной полиции, с 9 утра до 10 часов собралось в предбаннике почти 20 человек которые выезжают из КЗ , так сказали на проходной уже несколько лет...Какие пенсионные деньги ? У меня в этом году в июле стаж 30 лет , работать мне еще 18 лет , плачу пенсионные сам себе постоянно , с 98 года . Вот думаю , а можно ли их мне снять ? Сегодня кредиты не дают в банках второго уровня , почему мне нельзя взять у Государства на 5 лет свои пенсионные отчисления ?

кустанаец
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале




Отправлено: 22.02.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:

Молодец Доцент Не в бровь , а в глаз сказал

* 07Litra
Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9011
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.02.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вообще-то деньги "растут" если где-то крутятся... куда-то инвестированы... а если будут в фондах мёртвым грузом лежать,то их "вес",согласно инфляции, будет год за годом облегчаться... и когда-то,может случиться,что всех пенсионных накоплений хватит лишь на зарплату обслуживающего фонд персонала...
инвестиция в вагоностроение,мысль не плохая,если родилась при взвешенном подходе менеджеров ПФ,ВагСтройЗавода и Госконтроля...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 3
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх