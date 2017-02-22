кустанаец Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале #12







Отправлено: - 20:42 2 часа назад, источник: Informburo.kz

Назарбаев: Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана.......Что случилось ? Теперь и Президент знает , что Чингисхан не казах, теперь и все будут наконец знать , что он все таки монгол. А как же быть с Аль фараби ?

Сегодня был в миграционной полиции, с 9 утра до 10 часов собралось в предбаннике почти 20 человек которые выезжают из КЗ , так сказали на проходной уже несколько лет...Какие пенсионные деньги ? У меня в этом году в июле стаж 30 лет , работать мне еще 18 лет , плачу пенсионные сам себе постоянно , с 98 года . Вот думаю , а можно ли их мне снять ? Сегодня кредиты не дают в банках второго уровня , почему мне нельзя взять у Государства на 5 лет свои пенсионные отчисления ?