сайлау курманов Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1719

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:58 всякие цирки и зоопарки , тем более выездные , которые любят приезжать к нам, это все - зоотюрьма , отдайте лучше живность в настоящий зоопарк и не надо мучить ни себя , ни животных , посетителей тем более , вдруг что-нибудь подхватят от этой макаки...