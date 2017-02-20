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ВЧК:

Отправлено: 22.02.17 - 21:46

Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !



Красивая речь, красивые слова.

Так их, злопыхателей!



развивается. 25 лет. министров всяких и акимов за решеткой человек 50 наверное.

сейчас только сидит.

за это время. за границу сбежало немерено.

только два наших бывших прокурора области за решеткой.

алга.

за неделю человек десять взяли примерно.

алга.

рот бы закрыли, патриоты.