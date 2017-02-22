Кобра Re: Уборка снека по ВИКТОРИански #7







Отправлено: - 16:55 Скажите спасибо, что хоть перед подъездами расчистили. У нас на Аль-Фараби 142 за всю зиму только один раз трактором прошлись. А так - постоянно колея глубокая машины проехать не могут ни скорая, ни такси. А зачем у нас убирать - с улицы же не видно? И горы снега по всему двору, так же никто не вывозит. Тоже "Виктория", только мы теперь для них чужие, как и вы.