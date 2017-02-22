танкоградец Первоклассники. #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1607

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 Народ! Люди! Человеки, у кого дети ходят в первый класс давайте обсудим эту тему. Это же что то с чем то. Я хорошо помню свою начальную школу. Я и мои дети очень хорошо помним их первый класс, но то что сегодня происходит в первом классе это какой то маразм. Кто что думает на эту тему? Или я не прав?