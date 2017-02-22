Цитата: Маке Саке.:

Они не только алчные но и дешёвые,чиновники,акимы.Вы что такие дешёвые?Сколько же он денег отдал за должность что копейки собирает?Блин,вообще противно даже смотреть в сторону этого всего ..... на дорогих служебных машинах и в кожаных креслах.

Это как в анекдоте:"Встретились два уркагана. Один другому говорит- "Ты вообще братан беспределишь. На прошлой недели бабку за 200 тенге убил". Второй отвечает:"Зря ты так братан. Пять бабок- это уже "штука"." Так и здесь, думал за десять тысяч никто не пошевелится...