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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:48
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то в соцсетях я высказываюсь всю правду и народ меня поддерживает!

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 22.02.17 - 22:00
Комментарий проходит проверку.
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