ВЧК Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #330







Отправлено: - 21:46 Я помню все прогнозы по поводу Казахстана и в частности про Костанай.Но Казахстан развивается.А наш Костанай цветёт и пахнет и развивается на глазах на зло всем врагам! Алга Казахстан! Пусть наши враги захлебнутся своей желчью !