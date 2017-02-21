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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 847 из 847«1...845846847
Куратор темы: nurgeldy
гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас вам что, народишка, комментаторов или дискуссий не хватает, раз разрешаете отдельным личностям писать от разных ников?


все, ты теперь не главный комментатор. потому что ты оказался слабак.
и попросил звонок другу. слабое звено короче.
больше с тобой никто играть не будет.
и в кассу больше не приходи.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
все, ты теперь не главный комментатор. потому что ты оказался слабак.

Одно дело с одного ника как я, честно и открыто.
Другое дело подловато, пользуясь своими трусливыми мелкими замашками от разных ников..
Когда то тебя или откроют или сам узнаю через знакомых, под какими никами и кто прячется..
Тогда знаешь как стыдно тебе будет..
Впрочем стыд тебе не знаком..
Подожди , нужно время просто..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуйся, пока нет тут такого как Нургельды, пока нет порядка в этой газете и она не отлавливает таких как ты и не пристыжает или как его там..

гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:

Не не так!
Цитата:
112:
Сейчас вам что, народишка, комментаторов или дискуссий не хватает, раз разрешаете отдельным личностям писать от разных ников?
По моему насчет этого когда то говорила сама то. ОК, или поменяли правила, если это относится только к моим оппонентам?

:lol: :lol: :lol:
А теперь перевод:
Сейчас вам что дискуссий не хватает
Сама ОК когда то говорила
Иль поменяли правила
Писать от разных ников
Отдельным личностям
И ихним оппонентам


:lol:
Не все равно пурга какая-то!!!

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9007
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
меня ваше мнение интересовало

моё мнение? :-) моё мнение-и с евреями России не повезло... :lol: вот американцам повезло,а нам нет... какие-то евреи неправильные попались... американские сионисты страну ГЕГЕМОНА построили,СИЛИКОНОВУЮ долину "гранд каньон" выкопали,"форды" и "мустанги" выпускают,хай-веи,биг-маги и хот-доги...
и Казахстану не повезло... с русскими... да и с казахами,какта неочень... кароче,куда не кинь,всюду клин... засады и неудачи... враги кругом одним словом...
среди многих мне известных дедушек,был один особенно мудрый... дедушка Крылов,он назывался... хоть и баснописец он был,а вывел жеж математическую аксиому-"чем на других дивиться,не лучше ли на себя,кума оборотиться"....

[Исправлено: 07Litra, 21.02.2017 - 21:40]
Профайл

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9007
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
а у меня свой анализ . через призму
оккультизма . все события в истории связаны с этим .
Профайл Послать приватное сообщение аргентина -ямайка

ну давайте,оккультяйтесь... только не забывайте,что сначала "родились" СОБЫТИЯ в ИСТОРИИ,и только потом Ваша наука... адепты которой всегда трактовали события так,как они хотели... тут я вижу абсолютную параллель с "профессором" Столешниковым...
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2447
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.02.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одно дело с одного ника как я, честно и открыто.
Другое дело подловато, пользуясь своими трусливыми мелкими замашками от разных ников..
Когда то тебя или откроют или сам узнаю через знакомых, под какими никами и кто прячется..
Тогда знаешь как стыдно тебе будет..
Впрочем стыд тебе не знаком..
Подожди , нужно время просто..

что за напасть такая....все новь прибывшие анонимщики используют тебя как боксерскую грушу.... отрабатывают технику ударов и тактику нападений....)))) решай вопрос....
Профайл

§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 22.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
только не забывайте,что сначала "родились" СОБЫТИЯ в ИСТОРИИ,и только потом Ваша наука... адепты которой всегда трактовали события так,как они хотели... тут я вижу абсолютную параллель с "профессором" Столешниковым...

да ну , вот эти то и события происходят с подачи темных сил . да нет у них такого - кручу верчу обмануть хочу . там все распланировано да и до завершения строительства пирамиду осталось совсем немного . года 2-3 думаю . Цитата:
07Litra:
вот американцам повезло,а нам нет... какие-то евреи неправильные попались... американские сионисты страну ГЕГЕМОНА построили,СИЛИКОНОВУЮ долину "гранд каньон" выкопали
вообще то гранд каньон как раз то и перекопала вдоль и поперек цивилизация которая использовала эту планету как один огромный карьер .

Код:
В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ

эта новость кстати везде была на всех каналах , так как вы живете в матрице вы посмотрели , погрозили кулаком арабам и пошли дальше . я когда по тв посмотрел картинку подумал - Израиль передовые технологии , а первом месте по скупке патентов а что за качество картинки такое паршивое . Посмотрите сюда - Игил как всегда виноват и арабы .
Халтурщики
Профайл

pyfnjr
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не увлекайтесь кофе!
особенно с пенкой!
иначе вы станете валентином.
наполеоном по другому.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5365
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эка у тебя пригорело-то вдруг :)
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ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КХЛ. Плей-офф начался.
первые стыковые.
Трактор (Челябинск) - Барыс (Астана).
9-я минута первого периода.
0:3 казахи выигрывают.

ваще
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0:5 конец второго периода.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2214
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Ак-Барс ЧЕМПИОН!!! :-P
Щура,я за своих болею,они сегодня чуть позже играют.
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 22.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
отрабатывают технику ударов и тактику нападений....)))) решай вопрос....

Если проходят через меня, то потом им не страшны не огонь и не вода тут..
Плюс известность конечно же..
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