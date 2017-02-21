гость: все, ты теперь не главный комментатор. потому что ты оказался слабак.
Одно дело с одного ника как я, честно и открыто. Другое дело подловато, пользуясь своими трусливыми мелкими замашками от разных ников.. Когда то тебя или откроют или сам узнаю через знакомых, под какими никами и кто прячется.. Тогда знаешь как стыдно тебе будет.. Впрочем стыд тебе не знаком.. Подожди , нужно время просто..
112: Сейчас вам что, народишка, комментаторов или дискуссий не хватает, раз разрешаете отдельным личностям писать от разных ников? По моему насчет этого когда то говорила сама то. ОК, или поменяли правила, если это относится только к моим оппонентам?
А теперь перевод: Сейчас вам что дискуссий не хватает Сама ОК когда то говорила Иль поменяли правила Писать от разных ников Отдельным личностям И ихним оппонентам
моё мнение? моё мнение-и с евреями России не повезло... вот американцам повезло,а нам нет... какие-то евреи неправильные попались... американские сионисты страну ГЕГЕМОНА построили,СИЛИКОНОВУЮ долину "гранд каньон" выкопали,"форды" и "мустанги" выпускают,хай-веи,биг-маги и хот-доги... и Казахстану не повезло... с русскими... да и с казахами,какта неочень... кароче,куда не кинь,всюду клин... засады и неудачи... враги кругом одним словом... среди многих мне известных дедушек,был один особенно мудрый... дедушка Крылов,он назывался... хоть и баснописец он был,а вывел жеж математическую аксиому-"чем на других дивиться,не лучше ли на себя,кума оборотиться"....
аргентина -ямайка: а у меня свой анализ . через призму оккультизма . все события в истории связаны с этим . Профайл Послать приватное сообщение аргентина -ямайка
ну давайте,оккультяйтесь... только не забывайте,что сначала "родились" СОБЫТИЯ в ИСТОРИИ,и только потом Ваша наука... адепты которой всегда трактовали события так,как они хотели... тут я вижу абсолютную параллель с "профессором" Столешниковым...
112: Одно дело с одного ника как я, честно и открыто. Другое дело подловато, пользуясь своими трусливыми мелкими замашками от разных ников.. Когда то тебя или откроют или сам узнаю через знакомых, под какими никами и кто прячется.. Тогда знаешь как стыдно тебе будет.. Впрочем стыд тебе не знаком.. Подожди , нужно время просто..
что за напасть такая....все новь прибывшие анонимщики используют тебя как боксерскую грушу.... отрабатывают технику ударов и тактику нападений....)))) решай вопрос....
07Litra: только не забывайте,что сначала "родились" СОБЫТИЯ в ИСТОРИИ,и только потом Ваша наука... адепты которой всегда трактовали события так,как они хотели... тут я вижу абсолютную параллель с "профессором" Столешниковым...
да ну , вот эти то и события происходят с подачи темных сил . да нет у них такого - кручу верчу обмануть хочу . там все распланировано да и до завершения строительства пирамиду осталось совсем немного . года 2-3 думаю . Цитата:
07Litra: вот американцам повезло,а нам нет... какие-то евреи неправильные попались... американские сионисты страну ГЕГЕМОНА построили,СИЛИКОНОВУЮ долину "гранд каньон" выкопали
вообще то гранд каньон как раз то и перекопала вдоль и поперек цивилизация которая использовала эту планету как один огромный карьер .
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В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ
эта новость кстати везде была на всех каналах , так как вы живете в матрице вы посмотрели , погрозили кулаком арабам и пошли дальше . я когда по тв посмотрел картинку подумал - Израиль передовые технологии , а первом месте по скупке патентов а что за качество картинки такое паршивое . Посмотрите сюда - Игил как всегда виноват и арабы . Халтурщики
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