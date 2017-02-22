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§ NG.kz
До конца недели в Костанайской области ожидается теплая погода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца этой недели Костанайская область будет находится под влиянием атлантического циклона. Связанные с ним фронтальные разделы принесут в регион небольшие осадки.
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§ Солнышко
Re: До конца недели в Костанайской области ожидается теплая...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое правильное решение поговорить о погоде. А то даже от заголовков трех последних новостей страшно жить становится.
Профайл

§ drakon
Re: До конца недели в Костанайской области ожидается теплая...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9893
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
А то даже от заголовков трех последних новостей страшно жить становится.

Зато,просто,читая - можно получить Диплом Юриста... :-o
Профайл

Гость
До конца недели в Костанайской области ожидается теплая погода




Отправлено: 22.02.17 - 20:07
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