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≡ По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник станции Костанай Бауржан Танкеев повесился в ночь с 20 на 21 февраля. В Костанайском филиале АО «КТЖ» подтвердили информацию о его смерти. Самоубийство Танкеева связывают с коррупционным скандалом, произошедшим на прошлой неделе.
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торр
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иманды болсын

ВЧК
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто бы его довёл? Самоубийцы люди с больной психикой однозначно.

§ 3DO
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1860
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 22.02.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "И кто бы его довёл?"
Наивное чукотское нечто. Запахло жаренным, наверняка. Видимо, рыльце в пушку то было. А на нары ой как не хотелось, вот и выбрал такой путь. Не первый случай в истории.
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ВЧК
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 16:28
Комментарий удален модератором.

§ Солнышко
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Самоубийцы люди с больной психикой однозначно

Не в этой ситуации. Просто слабый человек. И никого рядом не оказалось, кто смог бы поддержать.
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123
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто вы ребята не были у фиников на допросе по 12 часов.. И каждый день.. Не судите человека. Любой может сломаться. И не надо писать что больше 4х часов нельзя допрашивать и тому подобное. Всё можно,если сильно нужно.

Знакомый
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уточните, кто находился под домашним арестом? В начале сами разберитесь, потом морочьте людям головы!!! Танкеев Б. освобожден от уг.ответствености за дачу взятки и мера пресечения в отношении не избиралась.

ВЧК
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знакомый:
Уточните, кто находился под домашним арестом? В начале сами разберитесь, потом морочьте людям головы!!! Танкеев Б. освобожден от уг.ответствености за дачу взятки и мера пресечения в отношении не избиралась.

А тут так заведено! Новости через одну.. одна знакомая бабушка на лавочке сказала! И дальше вода...

§ КГСПС
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Видимо, рыльце в пушку то было

Кто внимательно читал, тот и не сомневается. Против него велись доследсвенные действия отсюда и взятка
Профайл

§ КГСПС
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.02.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знакомый:
Танкеев Б. освобожден от уг.ответствености за дачу взятки

Танкеев передал адвокату Ерлану Мухамеджанову 5 млн тенге для старшего офицера ДГД Сункара Козбакова «за непривлечение к уголовной ответственности и прекращение досудебного расследования»
Профайл

Бессердечная
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 17:28
Комментарий удален модератором.

азат
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да крайне мутная история, к сведению это не первый случай когда лично проходящее по коррупционному делу кончает жизнь самоубийством. Вспомните историю с ГАСК. В обоих случаях проходит адвокат Мухамеджанов.Е.

мартовский
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А тут так заведено! Новости через одну.. одна знакомая бабушка на лавочке сказала! И дальше вода...

Что ж ты тут трешься тогда целыми днями, в каждой теме затычка - чтобы "вода" не вытекла? :lol: :lol:

эххх
Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по...




Отправлено: 22.02.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отсидел бы свой срок. Зачем кончать свою жизнь самоубийством, у нас уже любой порок, и нарушение закона оправдывается (тем же таксистом). Наверно, его настойчиво попросили это сделать дабы не вывести на крупную дичь по другим делам.
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