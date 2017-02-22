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≡ 600 000 тенге должен заплатить за взятку главный специалист ветеринарно-санитарной инспекции в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
600 000 тенге должен заплатить за взятку главный специалист ветеринарно-санитарной инспекции в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какимбеков узнал о том, что индивидуальный предприниматель Бабыров собирается продать 200 тонн отрубей пшеницы, и согласился ускорить процесс отбора образцов и оформления акта экспертизы, попросив за это 10 000 тенге.
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ujcnm
Re: 600 000 тенге должен заплатить за взятку главный специалист...




Отправлено: 22.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они народ смешить решили? :lol:

Читатель 1
Re: 600 000 тенге должен заплатить за взятку главный специалист...




Отправлено: 22.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
)))) штраф, конфискация...вот нарвался (не прочуял картину)
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