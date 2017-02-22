Цитата: Для справки — именно эта структура выдает заключения о вменяемости преступников, дееспособности граждан, решает, может ли человек претендовать на получение водительского удостоверения... Да и многолетняя работа психиатра могла стать поводом для ненависти.



Именно так. И вкупе с определенным количеством некомпетентных сотрудников (для некоторых даже подойдет анекдот: "кто первый халат надел, тот и доктор" ) - психиатрия была и остается карательной наукой. Многим людям, вполне нормальным, портит жизнь. Это надо признать.