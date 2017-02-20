Цитата: Справедливая:

Это что за руководитель, что первым делом в одностороннем порядке отменяет социальные льготы!?

Я знаю С.Н. Томарук, как порядочного и честного человека. После избрания ее председателем профкома, она начинала именно с защиты прав работающих. Соглашения по колл договору дались ей "кровью".

А теперь все нужно похерить! Внести такую чехарду в работу! Как это директору кто-то еще смеет возразить. Оказывается здесь еще существует грамотный профсоюз, который удерживает директора от незаконных действий и произвола. НЕ МОГИ!

Преднамеренные увольнения за любую провинность, прессинг, гонения на простого работягу, отдает необдуманные указания, не разобравшись в проблеме, потом их отменяет. Тем самым сталкивает работников с начальниками служб. Нервозная обстановка, не допустимая на опасном объекте. Поставлены жесткие условия руководителям отделов: "Или выходишь из профсоюза, или будешь уволен". Это метод современного руководителя??? Да, как раз для развала предприятия.

При этом никто не хочет вникать в "подводные течения" такого руководства. Наверное при более глубоком изучении предприятия за последние пол-года могут открыться и более интересные для "органов" факты. Перед журналистом можно красиво отчитаться и пустить пыль в глаза. Чтобы разобраться с беспределом надо пообщаться с людьми в "низах". Хаос и бардак не приведет к хорошим результатам.

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Ай молодец.Как говорится не в бровь,а в глаз.