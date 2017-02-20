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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 22 из 22«1...202122
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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житель
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зима кончилась, ктек можно закрыть до следующей зимы.
за счет этого снизить тарифы на следующую зиму.

Маркс
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Кто сейчас на него смотрит на этот климат? "Эффективные менеджеры" таких слов не знают.

Эффективные менеджеры только ауру создают о корпоративной этике и командной работе, как написано в их западных учебниках, а на деле все сводится к привычному разделению и захвату власти. По одиночке всех сломать легче, поэтому хороши любые способы. Если уж даже новый профсоюз сбацали, то о каком единстве речь? А кого прогнуть не смогут под изменчивый мир - уволят.

§ Talapker
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 22.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель :
зима кончилась, ктек можно закрыть до следующей зимы.
за счет этого снизить тарифы на следующую зиму.


...и готовить тазики для каждодневного процесса подогрева воды для помывки/стирки/мытья посуды.
Профайл

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель :
зима кончилась, ктек можно закрыть до следующей зимы.
за счет этого снизить тарифы на следующую зиму.

А следующей зимой остаться без тепла потому что не будут летом вестись ремонтные работы

Василий Евсеевич.
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГОСТЬ видать крепко заинтересован, из числа 130! Помнится про газ такую же песню пели "великие" специалисты, здесь кричали: "Без нас газоснабжение и строительство сдохнет!" Пришли другие люди и работают. Не велика наука знать три формулы

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
ГОСТЬ видать крепко заинтересован, из числа 130!

Абсолютно никакого отношения к КТЭКу.Просто видывал я уже подобное.Улыбнись Сеич:Цитата:
Как правильно уложить парашют. Пособие. Издание 2-е, исправленное.

gogua
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Самое точное подведено резюме. Все они временные люди, приехали только "позаработать". Жаль коллектив, людей. Слышала, что их еще заставляют после работы и в выходные ходить по домам, собирать долги. 21 век и такая безграмотность. Как в 90-ые )))))

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 17:55
Комментарий удален модератором.

Справедливая
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что за руководитель, что первым делом в одностороннем порядке отменяет социальные льготы!?
Я знаю С.Н. Томарук, как порядочного и честного человека. После избрания ее председателем профкома, она начинала именно с защиты прав работающих. Соглашения по колл договору дались ей "кровью".
А теперь все нужно похерить! Внести такую чехарду в работу! Как это директору кто-то еще смеет возразить. Оказывается здесь еще существует грамотный профсоюз, который удерживает директора от незаконных действий и произвола. НЕ МОГИ!
Преднамеренные увольнения за любую провинность, прессинг, гонения на простого работягу, отдает необдуманные указания, не разобравшись в проблеме, потом их отменяет. Тем самым сталкивает работников с начальниками служб. Нервозная обстановка, не допустимая на опасном объекте. Поставлены жесткие условия руководителям отделов: "Или выходишь из профсоюза, или будешь уволен". Это метод современного руководителя??? Да, как раз для развала предприятия.
При этом никто не хочет вникать в "подводные течения" такого руководства. Наверное при более глубоком изучении предприятия за последние пол-года могут открыться и более интересные для "органов" факты. Перед журналистом можно красиво отчитаться и пустить пыль в глаза. Чтобы разобраться с беспределом надо пообщаться с людьми в "низах". Хаос и бардак не приведет к хорошим результатам.

ГОСТЬ
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 18:23
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Справедливая:
Перед журналистом можно красиво отчитаться и пустить пыль в глаза. Чтобы разобраться с беспределом надо пообщаться с людьми в "низах". Хаос и бардак не приведет к хорошим результатам.

Только никто не хочет с ними пообщаться. А пока захотят, уже и не с кем будет. Вчера добровольно принудительно из профсоюза вышла служба механизации КТЭК, сегодня газовая служба КТЭК, кто будет следующий? Не зря внеплановая аттестация нарисовалась ой не зря. Есть чем на людей давить. Цитириую: По словам Бекпаганбетова, выходить из профкома никто не заставляет Ну да люди сами отказываются от своей защиты, в такое время не легкое для них время....

Чапай
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Справедливая:
Это что за руководитель, что первым делом в одностороннем порядке отменяет социальные льготы!?
Я знаю С.Н. Томарук, как порядочного и честного человека. После избрания ее председателем профкома, она начинала именно с защиты прав работающих. Соглашения по колл договору дались ей "кровью".
А теперь все нужно похерить! Внести такую чехарду в работу! Как это директору кто-то еще смеет возразить. Оказывается здесь еще существует грамотный профсоюз, который удерживает директора от незаконных действий и произвола. НЕ МОГИ!
Преднамеренные увольнения за любую провинность, прессинг, гонения на простого работягу, отдает необдуманные указания, не разобравшись в проблеме, потом их отменяет. Тем самым сталкивает работников с начальниками служб. Нервозная обстановка, не допустимая на опасном объекте. Поставлены жесткие условия руководителям отделов: "Или выходишь из профсоюза, или будешь уволен". Это метод современного руководителя??? Да, как раз для развала предприятия.
При этом никто не хочет вникать в "подводные течения" такого руководства. Наверное при более глубоком изучении предприятия за последние пол-года могут открыться и более интересные для "органов" факты. Перед журналистом можно красиво отчитаться и пустить пыль в глаза. Чтобы разобраться с беспределом надо пообщаться с людьми в "низах". Хаос и бардак не приведет к хорошим результатам.
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Ай молодец.Как говорится не в бровь,а в глаз.

tur bo
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:



Он его друг бывший однокласник
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Страница 22 из 22«1...202122
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