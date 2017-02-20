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§ NG.kz
Интересные места на земле. Арал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Многие из нас не смогут никогда побывать в различных местах земли. ВОт, какие ассоциации вызывает , например , Европа,Азия, Индия.Ну, максимум названия городов,рек. Арал? где-то там высох.
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денис
Re: Интересные места на земле. Арал




Отправлено: 20.02.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некоторые ото с правильными геометрическими фигурами не загрузились. Ну, и видимо, эта тема не интересна нашим гражданам.Какой там арал.тут покушать бы в предверии ЭКСПО, да детей поднять.

§ 74
Re: Интересные места на земле. Арал
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3765
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.02.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
денис:

денис

суть то в чем? Ищете конспирологическую версию?
Профайл

Денис
Re: Интересные места на земле. Арал




Отправлено: 21.02.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какую-какую?) версию?))) Мне просто интересно знать где я живу,кроме города,а чуть подальше)))Мне кажется некоторым тоже интересно ) Иногда при хорошей погоде,например, от нас можно увидеть запуск с Байконура)ну, или год-два назад была массовый падеж сайгаков. сослались на их переедание. Ничего,что в Аральском море был бактериологический полигон и животные могли просто заразиться,к примеру.) Мне кажется, надо мыслить дальше своего дома, ну,так ради интереса, а то из СМИ можно подумать,что кроме Астаны,Москвы ничего на земле нет.

Гость
Re: Интересные места на земле. Арал




Отправлено: 21.02.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
Человек, в большинстве своём, существо приземлённое и невежественное. Редкие индивидуумы способны интересоваться чем-то лежащим за рамками употребления курочки и обсуждения плохого соседа.
Спасибо тебе, Денис. На самом деле интересная информация, без сарказма.

Денис
Re: Интересные места на земле. Арал




Отправлено: 21.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, или в прошлом году один дяденька нашел по картам что-то похожее на старинную стоянку. Да, прямо за Затоболовкой в сторону Соснового бора. четвероугольник неправильный. вблизи не видно, а со спутника видно.

§ сайлау курманов
Re: Интересные места на земле. Арал
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
намедни показывали по евроньюс , тот самый аркаим , куда любят ездить наши изотерики и любители потустороннего , признан самым настоящим рудоплавильным заводом , все эти строения ввиде круга и разных фигур самая обычная доменная печь. Шустрые ребятки таскали туда туристов и вешали им лапшу на уши , наверное попутно и бабки срубили не хило...
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Гость
Re: Интересные места на земле. Арал




Отправлено: 22.02.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, небольшая такая доменная печурка под 200 метров в диаметре и построенная больше 4000 лет назад, ага.
Изотерики пусть бабки рубят, им тоже кушать хочется. А ты хоть в тему вникни, прежде чем евроньюсам всяким верить.
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