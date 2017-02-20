Денис Re: Интересные места на земле. Арал #3







Отправлено: - 11:50 какую-какую?) версию?))) Мне просто интересно знать где я живу,кроме города,а чуть подальше)))Мне кажется некоторым тоже интересно ) Иногда при хорошей погоде,например, от нас можно увидеть запуск с Байконура)ну, или год-два назад была массовый падеж сайгаков. сослались на их переедание. Ничего,что в Аральском море был бактериологический полигон и животные могли просто заразиться,к примеру.) Мне кажется, надо мыслить дальше своего дома, ну,так ради интереса, а то из СМИ можно подумать,что кроме Астаны,Москвы ничего на земле нет.