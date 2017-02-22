123 Re: По факту смерти начальника станции Костанай заведено дело по... #6







Отправлено: - 16:42 Просто вы ребята не были у фиников на допросе по 12 часов.. И каждый день.. Не судите человека. Любой может сломаться. И не надо писать что больше 4х часов нельзя допрашивать и тому подобное. Всё можно,если сильно нужно.