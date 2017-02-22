Пешеход Re: Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в феврале #2







Отправлено: - 12:49 Сатпаев Д. опытный политолог и естественно он думаю научился просчитывать дальнейшее развитие событий, относительно денег ЕНПФ. Ни для кого не секрет, что в наше время поголовной коррупции в больших кругах, половина этих денег уж точно осядет в карманах нечистых на руку людишек. Не зря в то что касается коррупции в нашей области, каким то образом переплетается с ТемирЖоловцами. До дело возбудят в отношении одного из них. а потом он поможет и своему адвокату и следователю ДГД. то начальника ЛОВД в ИВС пригласит железнодорожник, замешанный в "левых" ж/д движениях. Дым без огня не бывает и поэтому нет гарантии. что люди связанные с этой отраслью все вернут народу, не говоря про проценты. И потом будет как в той песне "Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке...