КГСПС Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге #6





(Пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 30.01.17 (Пользователи) Отправлено: - 15:46 959 гектаров рядом с поселком Кабанбай батыр для строительства Национального пантеона и 460 гектаров вблизи поселка Талапкер, где расположится новое городское кладбище.///Как то так. Простым смертным в 2 раза меньше, чем на понты...ой, ошибся, на понтыон