Пешеход Re: Поводом для зверского убийства Рашиды Сандыбаевой могла... #2







Отправлено: - 13:41 Водитель мог бы видеть, потому как за 15-20 минут до приезда машины она бы с дома не выходила, а только когда он приехал или буквально за пару минут до его приезда поэтому его подъезд к дому должен совпасть с выходом из подъезда этих "особо жестоких" убийц (30 ножевых).