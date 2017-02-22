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§ NG.kz
Поводом для зверского убийства Рашиды Сандыбаевой могла стать профессиональная деятельность. Расследование "НГ"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство бывшего главврача областной психиатрической больницы Рашиды Сандыбаевой, которая в последнее время заведовала амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой, стало настоящим потрясением для костанайцев. ДВД области по-прежнему хранит молчание. Мы попытались собрать максимум информации об этом кровавом преступлении.
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Янина
Re: Поводом для зверского убийства Рашиды Сандыбаевой могла...




Отправлено: 22.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже думаю что либо поджидали у выхода из квартиры, либо человек был знакомый. незнакомому она бы не открыла дверь. очень жаль, такая немыслимая смерть....

Пешеход
Re: Поводом для зверского убийства Рашиды Сандыбаевой могла...




Отправлено: 22.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель мог бы видеть, потому как за 15-20 минут до приезда машины она бы с дома не выходила, а только когда он приехал или буквально за пару минут до его приезда поэтому его подъезд к дому должен совпасть с выходом из подъезда этих "особо жестоких" убийц (30 ножевых).

Шон
Re: Поводом для зверского убийства Рашиды Сандыбаевой могла...




Отправлено: 22.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водителя проверить...
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