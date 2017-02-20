Цитата: Дантист:

Кто сейчас на него смотрит на этот климат? "Эффективные менеджеры" таких слов не знают.

Эффективные менеджеры только ауру создают о корпоративной этике и командной работе, как написано в их западных учебниках, а на деле все сводится к привычному разделению и захвату власти. По одиночке всех сломать легче, поэтому хороши любые способы. Если уж даже новый профсоюз сбацали, то о каком единстве речь? А кого прогнуть не смогут под изменчивый мир - уволят.