Цитата: Бывалый:

Зачем топить весь цех если достаточно топить только комнаты постоянного нахождения персонала?

А если нет таковых комнат - их надо в цеху создавать.

Ты где нибудь видел чтобы топили склады целиком а не только рабочий кабинет кладовщика если складированы материалы не требующие положительных температур?

Так вот котельная - тот самый случай.

Просто они считают что у них тепло халявное - за него ведь платить не надо, за него потребители платят.

Так, к сведению, что у рабочих на котельных, те же слесаря, сварщики, аппаратчики и т.д. рабочее место в цехе, там находится оборудование. У них есть бытовые помещения, где они могут зайти на перерыв, но там они не работают. И еще собственные нужды котельной поверьте потребитель не оплачивает.