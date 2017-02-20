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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Любознательный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем топить весь цех если достаточно топить только комнаты постоянного нахождения персонала?
А если нет таковых комнат - их надо в цеху создавать.
Ты где нибудь видел чтобы топили склады целиком а не только рабочий кабинет кладовщика если складированы материалы не требующие положительных температур?
Так вот котельная - тот самый случай.
Просто они считают что у них тепло халявное - за него ведь платить не надо, за него потребители платят.

Так, к сведению, что у рабочих на котельных, те же слесаря, сварщики, аппаратчики и т.д. рабочее место в цехе, там находится оборудование. У них есть бытовые помещения, где они могут зайти на перерыв, но там они не работают. И еще собственные нужды котельной поверьте потребитель не оплачивает.

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чапай:
А на прежнем месте начальника ТЭЦ никаких проблем не выявилось.

Ну, тут я соглашусь с Бывалым - проблемы-то долгосрочные. И он их просто вскрыл. А при политике закрытых глаз - сколько веревочке не виться.
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Чапай
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, тут я соглашусь с Бывалым - проблемы-то долгосрочные. И он их просто вскрыл.

Ну тогда честнее будет вскрыть их сначала на своем прошлом посту.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, тут я соглашусь с Бывалым - проблемы-то долгосрочные. И он их просто вскрыл. А при политике закрытых глаз - сколько веревочке не виться.

Вы с чего взяли что, эти проблемы только сейчас обнаружились. Или вы думаете что их решают только от собственного желания, там деньги нудны для этих ремонтов. А их не выделяют. Так как заменить изжившее себя оборудование? А новое руководство КТЭК как раз таки и экономит на ремонтах, о чем и речь. Выше комментарии есть, к отопительному периоду на котельных не было ничего сделано. Он ими просто не очень и интересуется. На публику мы все можем правильно говорить. Лишь бы столовую запустить. На ТЭЦ его люди не видели в глаза, он когда приезжает то прямиком дорогой до столовой.

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 22.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И он их просто вскрыл

Да ничего он не вскрыл. Он другого способа управления не знает. А когда не знает что делать, начинают с персонала. Вот мол, кто в развале виноват. Смешно просто! Никто не отрицает необходимости наведения порядка и дисциплины, но экономический эффект от его неумелого воплощения компенсируется потерями из-за конфликта и тяжелого морально-психологического климата. Хотя в наших реалиях эти слова выглядят несовременно. Кто сейчас на него смотрит на этот климат? "Эффективные менеджеры" таких слов не знают.
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Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
да и не думаю я что дело обстоит так

Обычно в больших цехах, коим является и котельный, для персонала предусматриваются отдельные помещения-бытовки.
Потому что так то в цеху очень пыльно и грязно обычно.
А кушать и переодеваться надо где то в более менее чистом помещении.
И бытовки эти отключать никто не будет.
А вот само помещение цеха - запросто.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любознательный:
И еще собственные нужды котельной поверьте потребитель не оплачивает.

А кто им, КТЭКу, деньги дает на покрытие расходов на отопление этих нужд?
Пушкин?

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
для персонала предусматриваются отдельные помещения-бытовки

Так то бытовки. А в рабочее время, т.е., остальные 8-11 часов, работники мерзнуть будут? Я же тебе привел нормы - 12 градусов должна быть температура, если есть постоянное нахождение персонала в цехе. И эти нормы, судя по всему, нарушены в целях экономии. А это то же самое, что нарушить ТК в вопросе условий труда.
Профайл

Любознательный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А кто им, КТЭКу, деньги дает на покрытие расходов на отопление этих нужд?
Пушкин?

Не надо умничать, там где не знаете. Я смотрю все в городе только на ваши деньги функционирует.

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 22.02.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любознательный:
И еще собственные нужды котельной поверьте потребитель не оплачивает.

Еще как оплачивает! Все сидит в тарифе. Просто собственные нужды отдельно считают, чтобы знать прибыль.
Профайл

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И эти нормы, судя по всему, нарушены в целях экономии. А это то же самое, что нарушить ТК в вопросе условий труда.

В точку!

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор набрал кредитов на три миллиарда в ЕБРР. Наверняка получил неплохой откат. Сейчас деньги освоят и директор уедет брать кредиты в новые "КТЭКи". Костанайский же КТЭК останется один на один со своей убыточностью и необходимостью отдавать кредит. Ясно же, что директор временный, так как экономить пытается на сотрудниках и уже год работая в тепловой компании является И.О.
Короче, дорогие костанайцы, готовьтесь к повышению тарифов и бардаку в системе отопления города.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот политика у людей. С таким же успехом можно обвинить всех бюджетников нахлебниками, они же ничего не вырабатываю, а живут за счет наших налогов.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно бы было увидеть конечный итог модернизации с привлечением кредита.Ну или во сколько раз поднимутся тарифы?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Еще как оплачивает! Все сидит в тарифе. Просто собственные нужды отдельно считают, чтобы знать прибыль.

Ну да, на котельных мерзнут, за счет снижения собственных нужд. А потребителям наверное сразу тариф понизили.
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Страница 21 из 22«1...19202122»
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