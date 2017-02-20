112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4790







Отправлено: - 16:02 Цитата: drakon:

неделю..



Не,Марик, почти за один раз съели.

Ох вы и жрете..

Мне это на пол раза, еще и литр чая выпью с хлебом.

А если после пиа, то таких порций надо две а может и три.

Одному..