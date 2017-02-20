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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 20 из 20«1...181920
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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местный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все проблемы образовалась после замены начальника ТЭЦ . И.О директора КТЭК сколько уже работает?, таких проблем не было."Алкаши" ушли проблемы начались! :-P

Василий Евсеевич.
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представьте себе, что конфликт улажен, 130 человек работают. Как думаете напишут они еще в прокуратуру о недостатках в КТЭК? Нет! А будут исправлять недоработки? Нет! Потому что последние 20 лет мы о КТЭК ничего не читали кроме повышении тарифа. У этих людей имеется только личный интерес.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну так утеплять надо тогда!

Как ни утепляй все равно потери прямо пропорциональны разности температур.
Уменьшаешь разницу - уменьшаешь потери.
Это так трудно для понимания?
А утепление огромного здания - сама по себе офигенно затратная затея.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Дело в том что понятие "энергосбережение" имеет определение, есть комплекс мер для его осуществления. Но это никак не тупо отключение отопления.

А почему не тупо отключение отопления, если оно вовсе не обязательно в иных помещениях?
Знаешь.
На Украине никогда раньше не топили всю хату зимой.
Топили только кухню и одну-две комнаты в зависимости от размера семьи.
И это при том что там весьма популярны дома на 150-200 квадратов когда у нас про коттеджи и слыхом не слыхивали.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Нет.

Ну вот он и начал не разрешать.
А они взвыли.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местный:
Все проблемы образовалась после замены начальника ТЭЦ

Они не образовались.
Они выявились.
А образовались как раз до замены начальников.

Маркс
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А утепление огромного здания - сама по себе офигенно затратная затея.

Раньше в России в лютые морозы жгли костры на улицах. Иностранцы, возвращаясь из России домой рассказывали о русских дураках, пытающихся отапливать улицу. О русских дураках молчали те, кто замерзая, добирался до огня и отогреваясь спасал свою жизнь.

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7853
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Уменьшаешь разницу - уменьшаешь потери.

Цитата:
Бывалый:
А почему не тупо отключение отопления, если оно вовсе не обязательно в иных помещениях?


А ты никак не хочешь понять, что есть НОРМЫ, которые были составлены на основании различных исследований? И в них прописано - что обязательно, а что нет. И если отключение отопления было сделано вопреки нормативным документам - это не энергосбережение. Это глупость. Если в котельной отсутствует постоянный обслуживающий персонал - тогда можно и +5 температуру сделать. Если персонал есть - нужно обеспечить температуру +12 (СНИП РК 4.02-08-2003 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ). Но никак не отключать отопление!
А вот про энергосбережение:
Цитата:
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 ГКАЛ/ЧАС
4.1.2 Основными мероприятиями по экономии топлива, тепловой, электрической энергии и воды в котельных должны быть:

а) проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор рациональных режимов работы основного и вспомогательного оборудования;

б) обеспечение работы котлоагрегатов по режимным картам в соответствии с температурными графиками отпуска тепловой энергии;

в) снижение потерь тепла с уходящими газами;

г) уплотнение топок, газоходов, экономайзеров и воздухоподогревателей с доведением величины присосов до нормативных значений;

д) снижение расходов топлива и электрической энергии при пуске котлоагрегатов;

е) приведение напоров тягодутьевых машин в соответствие с сопротивлением трактов;

ж) соответствие питательных насосов производительности котлоагрегатов;

з) внедрение автоматического регулирования ведения рациональных режимов питания котлов и горения;

и) совершенствование горелочных и топочных устройств;

к) поддержание рационального водного режима котельной и минимальной величины продувки котлов, обеспечивающей безнакипный режим работы;

л) устранение накипи при работе и при ремонтах котла;

м) предупреждение шлакования топок и заносов золой поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также очистка внешних поверхностей нагрева котельных агрегатов от летучей золы и сажистых отложений;

н) предупреждение коррозии хвостовых поверхностей нагрева при сжигании сернистых топлив;

о) снижение потерь тепла с механическим недожогом топлива.

п) обеспечение рационального, по энергетическим затратам, привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов;

р) приведение теплоизоляции наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов в соответствие с нормой.


[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2017 - 13:19]
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Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты ник

Зачем топить весь цех если достаточно топить только комнаты постоянного нахождения персонала?
А если нет таковых комнат - их надо в цеху создавать.
Ты где нибудь видел чтобы топили склады целиком а не только рабочий кабинет кладовщика если складированы материалы не требующие положительных температур?
Так вот котельная - тот самый случай.
Просто они считают что у них тепло халявное - за него ведь платить не надо, за него потребители платят.

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот про энергосбережение:
4.1.2 Основными мероприятиями

И?
Дополнительными мероприятиями ничего не может быть кроме перечисленного?
У тебя шаблонизм головного мозга?
За рамки предначертанного кем то - твоя мыслительная деятельность выходить не умеет?
Это печально.

кустанаец
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всей кустанайской области не нашлось специалиста уровнем начальника КТЭК ? почему областной аким припер его из Актюбинска ?

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7853
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем топить весь цех если достаточно топить только комнаты постоянного нахождения персонала?
А если нет таковых комнат - их надо в цеху создавать.

Про это ничего не сказано директором ни в акимате, ни в интервью. да и не думаю я что дело обстоит так. Тупо выключили. Ну а работники, скорее всего, тепловые пушки из дома принесли. Экономия, блин.
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§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7853
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем топить весь цех

Я тебе даже нормы привел. В котельном зале ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечить температуру +5С.
Цитата:
Бывалый:
Дополнительными мероприятиями ничего не может быть кроме перечисленного?

Может. Но это будет капля в море.

[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2017 - 13:38]
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Представьте себе, что конфликт улажен, 130 человек работают.

А представьте себе,что конфликт улажен и 130 человек больше не работают.А?
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Потому что последние 20 лет мы о КТЭК ничего не читали кроме повышении тарифа.

Так ведь новое руководство Вам это же и предлагает-поднять тарифы.Евсеич-иди проветрись)

Чапай
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они не образовались.
Они выявились.
А образовались как раз до замены начальников.

А на прежнем месте начальника ТЭЦ никаких проблем не выявилось.)))Харошая нашалника у нас)))
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