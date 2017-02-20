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Куратор темы: drakon
ВЧК
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.17 - 08:08
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
несколько из них битер-горькие... помогают желчи в процессе

Тут на форуме,бы надо - его разлавать - бесплатно,
но у нас он стоит 10.99 евро,07 литра,дорогой... :lol: Цитата:
гость:
видел его даже бичи пили из горла .

Видишь,а у них, его даже БИЧи - пьют, дешёвый наверное?... :-o
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112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Выглядит аппетитно.Guten Appetit

Это наверно им двоим на неделю..

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это наверно им двоим на неделю..

Не,Марик, почти за один раз съели.

Всего то 4 куриных ножки,стоимостью
2.49 увро,замаринованные и заморожены.
Сам уже - можешь добавлять по вкусу,
картофель,овощи или Ананас...
! ножку - вечером я скушал... :oops:
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112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
неделю..

Не,Марик, почти за один раз съели.

Ох вы и жрете..
Мне это на пол раза, еще и литр чая выпью с хлебом.
А если после пиа, то таких порций надо две а может и три.
Одному..

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице - Температура +10,дождь, ветер 62 км/час

погода - отвратительная,но работа -продолжается,
люди - строят,я отвёз Барбару на работу. Сейчас
кофе - выпью,в квартире - тепло... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.02.2017 - 13:25]
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глянул , Егермейстер у нас в магазине , чёт , каких то несусветных денег стоит :-o . " Бояру " , всяко дешевле или спирту местного , отработку с завода . :lol:

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9885
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Глянул , Егермейстер у нас в магазине , чёт , каких то несусветных денег стои

Это у вас и у нас - дорогой. А в Кустанае,его даже БИЧи - из горла пьют... :lol:
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§ 74
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.02.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я отвёз Барбару на работу. Сейчас
кофе - выпью,в квартире - тепло...

Альфонсишь что ли?
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§ 74
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это у вас и у нас - дорогой. А в Кустанае,его даже БИЧи - из горла пьют...

его еще купить в Кустанае надо (нет нигде)
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
его еще купить в Кустанае надо (нет нигде)


на каждом углу.
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